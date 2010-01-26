محمد علی ضیغمی در گفتگو با مهر گفت: آئین نامه های قانون حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حال تهیه است. مهمترین بخشی که در فاز اول، بخشی از وقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را به خود اختصاص داده، تدوین اساسنامه حمایت از حقوق مصرف کننده، موضوع فصل سوم قانون است.

معاون وزیر بازرگانی افزود: شورای موسس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل دادیم و اساسنامه پیشنهادی تهیه شده است. شورای موسس نیز به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیشنهاد داده تا کارگروه ویژه کارشناسی مجدد با نمایندگی 14 عضو که به عنوان اعضای موسس انجمن، از بخش دولتی و خصوصی حضور دارند، را تشکیل دهند.

وی تصریح کرد: مسئولیت این کارگروه با وزیر بازرگانی است و اعضایی از وزارتخانه های بهداشت، صنایع و جهادکشاورزی در آن حضور دارند. در تدوین اساسنامه، قالب دولتی است ولی تشکیل و فعالیت آن کاملا خصوصی است. تاسیس این شورای موسس توسط دولت، در قانون پیش بینی شده است تا به فعال کردن این انجمن و انجام اقدامات لازم برای آنها، کمک کند.

ضیغمی گفت: کار توسط انجمن ها انجام خواهد شد، چراکه قانون اختیار را به دولت نداده است. بلکه انجمن مستقیم می تواند اطلاعیه صادر کرده و آموزش دهد. همه اختیارات در دست انجمن ها است.

وی اظهار داشت: آیین نامه های دیگری نیز وجود دارد که برای آنها سه ماه مهلت گذاشته شده تا تدوین شوند، این مهلت از اول اذرماه آغاز شده است. یکی از این آیین نامه ها، مربوط به تعیین فهرست کالا و خدمات سرمایه ای است که برای خدمات پس از فروش تهیه شده است. بر این اساس شرکتهای خدمات پس از فروش ملزم هستند که تعهداتی را انجام دهند.

به گفته ضیغمی، این فهرست توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صنایع و معادن باید تهیه شود. بخش دیگر مربوط به تجهیزات پزشکی و اقلام مشابه است که سازمان حمایت و وزارت بهداشت باید آنها را تهیه کنند، برای این امر نیز 4 ماه فرصت در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: ماده دیگر قانون، به تبلیغات خلاف واقع اشاره دارد که بر این اساس، سازمان و وزارت ارشاد باید آیین نامه ای را تدوین کنند.

وی اظهار داشت: آئین نامه دیگر، تکالیفی را برای سازمانهای دولتی، وزارتخانه ها و نهادهای عمومی مثل شهرداری ها برای ارایه خدمات و شرح خدمات به مشتریان و مردم در نظر گرفته است. این تکلیف به عهده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری است که این کار نیز 6 ماه زمان نیاز دارد.

ضیغمی همچنین در رابطه با آئین نامه حمایت از مصرف کنندگان خودرو نیز خاطرنشان کرد: این آئین نامه در دو قانون مورد اشاره قرار گرفته که یکی از آنها، قانون حمایت مصرف کنندگان خودرو است که چند ماه قبل ابلاغ شد. اما همزمان در بحث قانون حمایت مصرف کنندگان نیز که از موضوع کالاهای سرمایه ای صحبت به میان آورده است، عرضه کنندگان موظف به داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش هستند که در این میان، خودرو نیز مورد تاکید قرار گرفته است که آئین نامه آن، در حال تدوین با وزارت صنایع است.