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۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۳

در آستانه جشنواره فیلم فجر/

"پسر آدم، دختر حوا" اواسط هفته آماده نمایش می‌شود

"پسر آدم، دختر حوا" اواسط هفته آماده نمایش می‌شود

فیلم سینمایی "پسر آدم، دختر حوا" به کارگردانی رامبد جوان برای حضور در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر اواسط هفته آماده نمایش می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیتراژ فیلم سینمایی "پسر آدم، دختر حوا" توسط ساسان توکلی فارسانی ساخته شد و با توجه به حال و هوای طنز این فیلم، توکلی فارسانی تیتراژی متناسب با این فضا برای فیلم جوان ساخته است. با آماده شدن موسیقی "پسر آدم، دختر حوا" توسط بهنام ابطحی و روبه پایان بودن مراحل صداگذاری و میکس، این فیلم تا چند روز آینده به طور کامل آماده نمایش در جشنواره فجر می‌شود. 

"پسر آدم، دختر حوا" در سازمان سینمایی سبحان و به تهیه‌کنندگی سعید حاجی‌میری تولید شده است. مهناز افشار، حامد کمیلی، رامبد جوان، لیلا اوتادی، شیلا خداداد، فرامرز صدیقی، کیومرث ملک‌مطیعی، محسن قاضی مرادی، سعید پیردوست، علیرضا ریاحی، حسین محب اهری، مهوش وقاری، فرامرز روشنایی، محمود بنفشه‌خواه، کیانوش گرامی، اردشیر کاظمی و ملک شریعت‌پناهی بازیگران این فیلم هستند.

"پسر آدم، دختر حوا" فیلمی کمدی اجتماعی است که به لجبازی‌های حرفه‌ای دو وکیل تازه کار می‌پردازد. فیلمنامه این فیلم را محمدرضا احمدی پیشکوهی با مشاوره و بازنویسی نهایی سعید حاجی‌میری به نگارش درآورده است. عوامل فیلم عبارتند از:مدیرفیلمبرداری: فرج حیدری، مجری طرح و مدیر تولید: آزیتا موگویی، صدابرداری همزمان : بهروز معاونیان، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، طراح چهره پردازی: مهرداد میر‌کیانی و تدوین تصویر و صدا : سعید حاجی میری.

کد مطلب 1021985

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