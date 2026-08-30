به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رنجبرزاده ظهر یکشنبه در آیین آغاز عملیات اجرایی شهرک گلخانه‌ای «بهراز» با حضور استاندار همدان ضمن قدردانی از اقدامات مدیریت استان در پیشبرد پروژه‌های زیرساختی، اظهار کرد: با وجود شرایط خاص کشور همدان به ثبات و آرامش مطلوبی در مسیر توسعه دست یافته است که این مهم ناشی از مدیریت منسجم و خدمت‌رسانی بی‌وقفه مدیران استانی است.

وی با اشاره به سوابق پیگیری‌های خود در حوزه توسعه کشت‌های گلخانه‌ای از مجلس دهم تاکنون، افزود: گلخانه‌ها به عنوان راهکاری کارآمد برای افزایش بهره‌وری، مدیریت بهینه منابع آب و ایجاد اشتغال پایدار شناخته می‌شوند که خوشبختانه با ورود سرمایه‌گذاران متخصص پروژه‌های کوچک گذشته در منطقه اکنون به طرح‌های بزرگ و صنعتی تبدیل شده‌اند.

رنجبرزاده درباره روند تکمیل این پروژه گفت: عملیات اجرایی شهرک گلخانه ای بهراز پس از گذر از چالش‌های حقوقی و قانونی سرمایه‌گذاران قبلی با ورود سرمایه‌گذار جدید که دارای تخصص و تعهد اخلاقی لازم است به مرحله اجرا رسیده و این پیوند میان علم و صنعت نویدبخش آینده‌ای روشن برای بخش کشاورزی شهرستان اسدآباد است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ظرفیت‌های اقتصادی این پروژه تصریح کرد: اشتغال‌زایی مستقیم برای ۵۰۰ نفر گام بزرگی در رایتای کاهش نرخ بیکاری است و این طرح می‌تواند به عنوان الگویی موفق برای کشاورزان و فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی برای مشارکت در توسعه تولیدات صنعتی استان مورد استفاده قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به شرایط حساس کنونی کشور، خاطرنشان کرد: آغاز اجرای چنین پروژه‌های کلانی در شرایط جنگ اقتصادی پیامی صریح به دشمنان نظام است که ایران اسلامی با تکیه بر وحدت و انسجام داخلی، مسیر پیشرفت آبادانی و تولید ملی را با قوت و پشتکار ادامه می‌دهد.