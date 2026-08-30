کارگاه و نمایشگاه فرش دویدخ در راز و جرگلان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه و نمایشگاه فرش دویدخ در روستای دویدخ شهرستان راز و جرگلان با هدف توسعه صنایع دستی و معرفی فرش‌های ابریشم دستباف افتتاح شد.

این مجموعه علاوه بر برخورداری از فضای نمایشگاهی و کارگاه تولید صنایع دستی، زمینه عرضه و معرفی فرش‌های ابریشم دستباف، شامل قالی‌های ابریشم یک‌رو و دورو را فراهم کرده است.

همچنین در طراحی و احداث این ساختمان، فضایی مناسب برای حضور و بازدید گردشگران پیش‌بینی شده تا این مجموعه علاوه بر کارکرد تولیدی و نمایشگاهی، به محلی برای معرفی ظرفیت‌های صنایع دستی و هنر قالیبافی منطقه تبدیل شود.

برای احداث این مجموعه ۹ میلیارد تومان هزینه شده است.

دییدوخ در شهرستان راز و جرگلان، نه‌تنها مرکز بافت فرش‌های دوروی ابریشم در ایران که به‌عنوان خاستگاه اصلی این هنر نفیس در جهان شناخته می‌شود. آنچه این فرش را از سایر دستبافته‌ها متمایز می‌کند، قابلیت بی‌نظیر استفاده از هر دو روی آن است؛ ویژگی‌ای که بسیاری از تولیدکنندگان خارجی دستیابی به آن را غیرممکن می‌دانند.