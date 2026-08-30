به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر یکشنبه در پایان سفر یکروزه خود به شهرستان اسدآباد همزمان با هفته دولت با اشاره به کلنگزنی ۲ پروژه شاخص بر رویکرد مدیریت استان در تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع تولید تاکید کرد.
وی با تشریح جزئیات این پروژهها گفت: عملیات اجرایی شهرک تخصصی گل و گیاهان زینتی با سرمایهگذاری ۲.۵ هزار میلیارد تومانی و ظرفیت اشتغالزایی ۵۰۰ نفر و همچنین طرح تولید فرومنگنز با سرمایهگذاری ۴ هزار میلیارد تومانی و ظرفیت اشتغالزایی ۵۰۰ نفر با همکاری نماینده مجلس، فرماندار و مجموعه مدیریت شهرستان آغاز شد.
استاندار همدان با اشاره به دغدغه اشتغال جوانان بومی، تصریح کرد: تاکید جدی ما به سرمایهگذاران و دستگاههای اجرایی این است که اولویت بهکارگیری نیروها با متقاضیان بومی باشد.
وی افزود: تعهد واحدهای تولیدی بر این است که ظرفیتهای منطقه را به لحاظ نیروی کارگری و تخصصی بهطور کامل پوشش دهند و این موضوع از شاخصهای اصلی ارزیابی جذب سرمایهگذار است.
ملانوری شمسی در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی موجود نیز افزود: در راستای رفع موانع واحدهایی که بخشی از فعالیت آنها در استانهای همجوار انجام شده است نشستهای متعددی برگزار شده و با همکاری نمایندگان مجلس و فرمانداران، تلاش میکنیم با برنامهریزیهای جدید زمینه توسعه این واحدها و جذب تعداد بیشتری از نیروهای متقاضی اشتغال را فراهم کنیم.
استاندار همدان در پایان با اشاره به وفاق و انسجام میان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: مدیریت تحولی استان رصد مستمر مشکلات و رفع موانع سرمایهگذاری را وظیفه اصلی خود میداند و با تداوم اقبال سرمایهگذاران داخلی و خارجی در آینده نزدیک شاهد تحولات گستردهای در حوزه اشتغال و پیشرفت اقتصادی استان خواهیم بود.
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