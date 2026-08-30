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۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۱

اشتغال نیروهای بومی اولویت سرمایه‌گذاران باشد

اشتغال نیروهای بومی اولویت سرمایه‌گذاران باشد

همدان-استاندار همدان با اشاره به دغدغه اشتغال جوانان بومی، تصریح کرد: تاکید جدی ما به سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی این است که اولویت به‌کارگیری نیروها با متقاضیان بومی باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری‌شمسی ظهر یکشنبه در پایان سفر یک‌روزه خود به شهرستان اسدآباد همزمان با هفته دولت با اشاره به کلنگزنی ۲ پروژه شاخص بر رویکرد مدیریت استان در تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید تاکید کرد.

وی با تشریح جزئیات این پروژه‌ها گفت: عملیات اجرایی شهرک تخصصی گل و گیاهان زینتی با سرمایه‌گذاری ۲.۵ هزار میلیارد تومانی و ظرفیت اشتغال‌زایی ۵۰۰ نفر و همچنین طرح تولید فرومنگنز با سرمایه‌گذاری ۴ هزار میلیارد تومانی و ظرفیت اشتغال‌زایی ۵۰۰ نفر با همکاری نماینده مجلس، فرماندار و مجموعه مدیریت شهرستان آغاز شد.

استاندار همدان با اشاره به دغدغه اشتغال جوانان بومی، تصریح کرد: تاکید جدی ما به سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های اجرایی این است که اولویت به‌کارگیری نیروها با متقاضیان بومی باشد.

وی افزود: تعهد واحدهای تولیدی بر این است که ظرفیت‌های منطقه را به لحاظ نیروی کارگری و تخصصی به‌طور کامل پوشش دهند و این موضوع از شاخص‌های اصلی ارزیابی جذب سرمایه‌گذار است.

ملانوری شمسی در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی موجود نیز افزود: در راستای رفع موانع واحدهایی که بخشی از فعالیت آن‌ها در استان‌های همجوار انجام شده است نشست‌های متعددی برگزار شده و با همکاری نمایندگان مجلس و فرمانداران، تلاش می‌کنیم با برنامه‌ریزی‌های جدید زمینه توسعه این واحدها و جذب تعداد بیشتری از نیروهای متقاضی اشتغال را فراهم کنیم.

استاندار همدان در پایان با اشاره به وفاق و انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: مدیریت تحولی استان رصد مستمر مشکلات و رفع موانع سرمایه‌گذاری را وظیفه اصلی خود می‌داند و با تداوم اقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در آینده نزدیک شاهد تحولات گسترده‌ای در حوزه اشتغال و پیشرفت اقتصادی استان خواهیم بود.

کد مطلب 6932174

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