به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نثاری ظهر یکشنبه در مراسم استقرار ادارهکل شیلات استان همدان در نهاوند اظهار کرد: اتفاقی که امروز در شهرستان شاهد آن هستیم پیشنیاز توسعه حوزه آبزیپروری نهاوند است و باید از این ظرفیت برای ایجاد مسیر متفاوتی در توسعه این بخش استفاده کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای خدادادی و بیبدیل نهاوند در حوزه آبزیپروری افزود: در سالهای گذشته اقداماتی در این حوزه انجام شده اما کافی نبوده و برخی موانع قانونی، آییننامهای، دستورالعملی و اجرایی در مسیر توسعه آبزیپروری شهرستان وجود دارد که باید بهصورت تلفیقی و با همکاری دستگاههای مختلف پیگیری و برطرف شود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس تاکید کرد: هدف باید این باشد که نهاوند بهعنوان قطب آبزیپروری در حوزه بینالمللی نیز حرفی برای گفتن داشته باشد و استقرار مدیریت شیلات استان در شهرستان نباید فقط جنبه نمادین داشته باشد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس با تاکید بر ضرورت حذف بروکراسی و حلقههای واسط گفت: از این پس انتظار داریم اگر در وزارتخانه برای حوزه شیلات تصمیمی گرفته میشود مردم و تولیدکنندگان نهاوند بتوانند در کوتاهترین زمان نتیجه آن را در شهرستان مشاهده کنند.
وی یکی از مطالبات جدی آبزیپروران شهرستان را پرداخت تسهیلات عنوان کرد و گفت: ۸۵ نفر از آبزیپروران شهرستان در این زمینه مطالبه دارند و موضوع پرداخت تسهیلات باید بهصورت ویژه در دستور کار قرار گیرد و شخصاً نیز برای پیگیری این موضوع ورود خواهم کرد.
نثاری همچنین بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش آبزیپروری در نهاوند تاکید کرد و افزود: ظرفیت موجود در شهرستان قابلیت افزایش و توسعه دارد و باید با تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و بازار، ارزش افزوده بیشتری برای شهرستان ایجاد شود.
وی با اشاره به استقرار مدیریت شیلات استان در نهاوند گفت: انتظار داریم علاوه بر نیروهای موجود، حداقل ۲ تا سه نیروی جدید به مجموعه شیلات مستقر در شهرستان اضافه شود و تجهیزات لازم نیز در اختیار این مجموعه قرار گیرد تا این انتقال به شکل واقعی انجام شود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس ادامه داد: مشکلات و دغدغههای آبزیپروران شهرستان مطالبات برحقی است و برای بررسی و حل آنها یک جلسه تخصصی با محوریت مسئولان ملی در نهاوند برگزار خواهد شد و پیش از آن نیز جلسهای برای بررسی راهکارها و رسیدن به نتایج عملی برگزار میشود.
نثاری توسعه آبزیپروری در ۲ بخش کمی و کیفی را هدف اصلی این اقدامات دانست و گفت: باید هم میزان تولید افزایش پیدا کند و هم کیفیت تولید و زنجیره ارزش ارتقا یابد.
وی همچنین به موضوع آب و آلودگی فاضلاب روستاهای مجاور رودخانه گاماسیاب اشاره کرد و گفت: این موضوع باید بهصورت ویژه پیگیری شود و در همین راستا جلسهای با معاون وزیر نیرو برای بررسی مشکلات آب و آلودگیهای مرتبط با حوزه آبزیپروری برگزار خواهد شد.
نثاری درباره تعرفهها و هزینههای تولید نیز اظهار کرد: اگر مسیر آبزیپروری اصولی و درست طراحی شود، بهگونهای که تولیدکننده از یک سو متحمل خسارت نشود و از سوی دیگر بازار فروش و زنجیره ارزش تکمیل باشد، فشار تعرفهها نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
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