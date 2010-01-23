اسامی مجروحین حادثه قطار تهران - مشهد

دکتر عباس زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اسامی 22 تن از مجروحان حادثه خروج قطار مسافربری تهران - مشهد را اعلام کرد.
فهرست کامل اسامی مجروحان این حادثه به شرح ذیل است:
1- علی اکبر شاه حیدری 58 ساله
2- کبری شاه حیدری 56 ساله
3- سلیمان نیاز محمدی 63 ساله
4- رضا مولف 18 ساله
5- محسن تیموری 19 ساله
6- داوود اکبری 27 ساله
7- فاطمه گردان 60 ساله
8- زهرا مردای 33 ساله
9- علی عبدی چاری 4 ساله
10 - احسان عبدی چاری 32 ساله
11- سیده زهرا اسماعیلی 27 ساله
12- فاطمه اسماعیلی 24 ساله
13- رامین کاوه ای 28 ساله
14- محسن قربانی 33 ساله
15- مرضیه عیاری 33 ساله
16- علی اسکندری 27 ساله
17- مریم روشندل فریمان 56 ساله
18- فاطمه امانی 24 ساله
19- سیمین رومانی 48 ساله
20- علیرضا آقاخان ناصری 48 ساله
21- محمد علی عسگری 31 ساله
22 - سعید علی عسگری 38 ساله
مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در ادامه اعلام کرد که تمامی این مجروحین بوسیله 18 دستگاه آمبولانس و امداد هوایی اورژانس به مراکز درمانی سبزوار، شاهرود و جغتا منتقل شده اند.
دکتر زارع نژاد افزود: 12 نفر از مجروحین این حادثه بستری هستند و مابقی آنها بطور سرپایی درمان شده اند.
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