اسامی مجروحین حادثه قطار تهران - مشهد

دکتر عباس زارع نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اسامی 22 تن از مجروحان حادثه خروج قطار مسافربری تهران - مشهد را اعلام کرد.

فهرست کامل اسامی مجروحان این حادثه به شرح ذیل است:

1- علی اکبر شاه حیدری 58 ساله

2- کبری شاه حیدری 56 ساله

3- سلیمان نیاز محمدی 63 ساله

4- رضا مولف 18 ساله

5- محسن تیموری 19 ساله

6- داوود اکبری 27 ساله

7- فاطمه گردان 60 ساله

8- زهرا مردای 33 ساله

9- علی عبدی چاری 4 ساله

10 - احسان عبدی چاری 32 ساله

11- سیده زهرا اسماعیلی 27 ساله

12- فاطمه اسماعیلی 24 ساله

13- رامین کاوه ای 28 ساله

14- محسن قربانی 33 ساله

15- مرضیه عیاری 33 ساله

16- علی اسکندری 27 ساله

17- مریم روشندل فریمان 56 ساله

18- فاطمه امانی 24 ساله

19- سیمین رومانی 48 ساله

20- علیرضا آقاخان ناصری 48 ساله

21- محمد علی عسگری 31 ساله

22 - سعید علی عسگری 38 ساله

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در ادامه اعلام کرد که تمامی این مجروحین بوسیله 18 دستگاه آمبولانس و امداد هوایی اورژانس به مراکز درمانی سبزوار، شاهرود و جغتا منتقل شده اند.

دکتر زارع نژاد افزود: 12 نفر از مجروحین این حادثه بستری هستند و مابقی آنها بطور سرپایی درمان شده اند.