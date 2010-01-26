نمایشگاه کشوری حجاب و عفاف در گلستان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این نمایشگاه در بخش های مختلف هنری و پژوهشی عصر دوشنبه جنب سینما عصر جدید گرگان برپا شد.

کارشناس مسئول حوزه هنری گلستان گفت: آثاری در بخش‌های نگارگری، خوشنویسی، نقاشی، نقاشی خط، پوستر، کاریکاتور، عکس، طرحها و تولیدات و آثار هنری از هنرمندان استان گلستان و کشور در معرض دید عموم قرار گرفته است.

دانیال کلاهدوزی در ادامه از کلیه علاقمندان به بازدید از این نمایشگاه دعوت کرد و گفت: ساعات بازدید از نمایشگاه صبحها از ساعت 9 الی 13 و عصرها از ساعت 16 الی 21 برای بازدید عموم دایر است.

وی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه با همکاری اداره کل کتابخانه‌های استان، کتاب‌ و مقالات منتشر شده با موضوع حجاب و عفاف نیز در غرفه‌ای به نمایش گذاشته شده است.

کلاهدوزی افزود: دانش ‌آموزان مدارس استان می توانند از برنامه های متنوع هنری، فرهنگی، مسابقه، سرگرمی و پرسش و پاسخ توسط کارشناسان مذهبی از فعالیتهای جانبی این نمایشگاه استفاده کنند.

این نمایشگاه تا 9 بهمن دایر است.