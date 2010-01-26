رضا گل‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از برنامه های کمیته اسکی روی آب فدراسیون قایقرانی ارتقاء سطح مربیان داخلی است. به همین منظور برای دومین برنامه ریزی کرده ایم تا چند تن از مربیان این رشته برای گذراندن یک دوره آموزشی راهی خارج از کشور شوند.

وی افزود: خوشبختانه کنفدراسیون قایقرانی آسیا در سال 2010 اقدام به برگزاری یک سمینار آموزشی و ارتقاء مربیگری در سطح قاره گرفته است که قصد داریم سه تن از مربیان کشورمان را راهی این دوره کنیم.

وی با بیان اینکه این دوره آموزشی اسفند ماه سال جاری به میزبانی کره‌جنوبی برگزار خواهد شد، گفت: برنامه این کلاس در تقویم ما قرار گرفته و قرار است هیئت رئیسه فدراسیون قایقرانی در نشست سه شنبه شب خود در این خصوص تصمیم گیری کنند.

مجید قدمی، حمید قدمی و سیامک رزاقی برای اعزام به این دوره آموزشی که از 28 اسفند سال جاری تا دوم فروردین ماه سال 89 در سئول کره جنوبی برگزار می شود معرفی شده اند.