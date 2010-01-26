کرمان قهرمان تایم تریل انفرادی المچیاد ایرانیان شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، با شروع مسابقات دوچرخه سواری المپیاد ایرانیان در شهر بم در پایان روز اول مسایقات در رشته تایم تریل انفرادی به طول 18 کیلومتر دو چرخه سوار کرمانی مقام اول را کسب کرد.

در این رشته که در جاده دریجان – بم برگزار شد، "علی خادمی" از کرمان اول "محمد سوری" از لرستان دوم و "سعید یحیایی" از کرج رتبه سوم را کسب کرد.

در رشته یک کیلومتر سرعت نیز "علی مرشدی" از خراسان رضوی، "حمید هرمیزی" از یزد و "رضا جبرئیلی" از مازندران به ترتیب اول تا سوم شدند.

این رقابتها طی سه روز در سه رشته دیگر، دوچرخه کورسی و در رشته های سه کیلومتر، دور حذفی و استقامت جاده انجام می شود.

در این دوره مسابقات 23 تیم از سراسر کشور و با حضور 115 ورزشکار در پنج رشته برگزار می شود.