مرحله نخست کمپینگ زوار در مهران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، منت محمدی بعد ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای اجرای این طرح با همکاری و مشارکت میراث فرهنگی ایلام و شهرداری مهران در مجموع 9 میلیارد و 700 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این استراحتگاه در زمینی به گستره 12 هزار متر مربع در مجاورت پارک لاله شهر مرزی مهران احداث می شود.

این مسئول با اشاره به اینکه این مکان با هدف ارایه خدمات مطلوب به کاروان‌های راهیان نور، مسافران و گردشگران مذهبی در حال احداث است، بیان کرد: در مرحله نخست این طرح 29 اتاقک آماده شده و این پروژه در دهه فجر آماده و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی عنوان کرد: ساخت این استراحتگاه می‌تواند در رفع مشکلات اقامتی مسافران و زایران عتبات عالیات عراق که به مهران سفر می‌کنند، مفید و موثر واقع شود.

شهردار مهران با اشاره به اینکه کمپینگ مهران به طور کامل مجهز خواهد شد، تاکید کرد: تمامی اتاق‌ها به امکانات مورد نیاز مسافران و زایران همچون وسایل سرمایش و گرامیشی، برقی، صوتی و تصویری و... مجهز خواهند شد.

شهرستان مرزی مهران یکی از مهمترین کانونهای تردد زوار و صدور کالا به کشور عراق است و استان ایلام دارای 420 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق است.

