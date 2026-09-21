به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سفیرفیلم، سیدمهدی موسوی سرحدی معاون تولید سفیرفیلم با اشاره به روند فعالیتهای این مجموعه در حوزه تولید آثار مستند گفت: در سال جاری ۱۶ پروژه مستند در مراحل مختلف تولید توسط سفیرفیلم دنبال میشود. این پروژهها در مراحل مختلفی از پژوهش، تولید، تدوین و پستولید قرار دارند. بخشی از این آثار به مرحله انتشار نزدیک شدهاند، بخشی برای حضور در جشنوارههای داخلی و بینالمللی آماده میشوند و تعدادی نیز در مسیر تکمیل فرآیند تولید قرار دارند.
وی با اشاره به رویکرد سفیرفیلم در شناسایی و پرداختن به مسائل مهم کشور افزود: تلاش ما این است که تولید مستند در سفیرفیلم صرفاً به تولید چند اثر مستقل محدود نشود، بلکه در یک منظومه فکری و حرفهای، موضوعات و کلانمسئلههای کشور شناسایی شود.
موسوی با اشاره به برنامه انتشار آثار جدید سفیرفیلم افزود: در حال حاضر ۴ مستند به مرحله آمادهسازی برای انتشار رسیدهاند و برنامه داریم همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، فرآیند اکران این آثار را آغاز کنیم.
معاون تولید سفیرفیلم همچنین با اشاره به پروژههای جدید این مجموعه که پس از وقایع جنگ اخیر آغاز شدهاند، گفت: یکی از بخشهای مهم فعالیتهای اخیر سفیرفیلم، آغاز تولید ۶ پروژه مستند از دل جنگ است. این آثار صرفاً مستندهایی با موضوع جنگ نیستند؛ بلکه روایتهایی هستند که از دل خود این اتفاقات بیرون آمدهاند.
وی توضیح داد: در این پروژهها تلاش شده به سراغ سوژهها، آدمها و خردهروایتهایی برویم که در دل جنگ شکل گرفتهاند و هرکدام ظرفیت یک روایت مستقل و عمیق را دارند. بسیاری از این روایتها در نگاه اول شاید کوچک به نظر برسند، اما وقتی دقیقتر بررسی میشوند، ابعاد انسانی، اجتماعی و تاریخی قابل توجهی پیدا میکنند.
موسوی با اشاره به سایر پروژههای در دست تولید سفیرفیلم گفت: در کنار پروژههای مرتبط با جنگ، ۲ مستند با موضوع تشییع نیز در حال تولید است. همچنین تولید چند مستند بلند در دستور کار قرار دارد که برخی از آنها به نسبت میان تحولات اخیر کشور و مسائل اجتماعی جامعه میپردازند.
وی درباره رویکرد مسئلهمحور سفیرفیلم گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد این است که مستندساز بتواند از دل مسائل واقعی، سوژههای دارای ظرفیت روایی را استخراج کند. شناسایی کلانمسئلههای کشور، فهم نسبت میان مسائل و پیدا کردن نقاطی که قابلیت تبدیلشدن به روایت مستند دارند، بخشی از همین فرآیند است. در این مسیر، مستندساز باید بتواند هم نگاه پژوهشی داشته باشد و هم به یک انسان مؤلف و اثرگذار تبدیل شود.
معاون تولید سفیرفیلم تأکید کرد: مسیر سفیرفیلم همچنان تولید مستندهای جریانساز و مسئلهمحور است. آثاری که بتوانند علاوه بر ثبت روایتها، زمینه گفتگو، آگاهی و کنش اجتماعی را نیز فراهم کنند. برنامه ما این است که با ادامه روند تولید و طراحی مسیرهای مناسب انتشار، این آثار بیش از گذشته به دست مخاطبان خود برسند.
وی در پایان بیان کرد: در این مسیر، همافزایی میان تربیت مستندساز، مسئلهشناسی، تولید حرفهای و طراحی مسیر انتشار اهمیت دارد و تلاش میکنیم این چرخه در سفیرفیلم به شکلی منسجم دنبال شود. چرخهای که از شناخت کلانمسئلههای کشور و پرورش مستندساز آغاز میشود و تا تولید روایتهای اثرگذار، بهویژه درباره مسائل جنگ و موضوعات سیاسی و امنیتی، ادامه پیدا میکند.
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