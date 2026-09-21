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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۵

میمون رزوس کشف‌شده در کهریزک به باغ پرندگان لویزان منتقل شد

میمون رزوس کشف‌شده در کهریزک به باغ پرندگان لویزان منتقل شد

ری- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست ری، از تحویل یک قلاده میمون رزوس توسط یکی از شهروندان کهریزک و انتقال آن به باغ پرندگان لویزان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شایسته، بعد از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از انتقال یک قلاده میمون رزوس به باغ پرندگان لویزان خبر داد.

شایسته اظهار کرد: یکی از شهروندان کهریزک پس از مشاهده یک قلاده میمون رزوس، این حیوان را به یگان حفاظت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری تحویل داد.

وی افزود: پس از تحویل حیوان، کارشناسان محیط زیست وضعیت عمومی آن را بررسی و ارزیابی کردند و پس از انجام هماهنگی‌های لازم، میمون رزوس برای نگهداری و مراقبت در شرایط مناسب به باغ پرندگان لویزان منتقل شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست ری با قدردانی از اقدام مسئولانه این شهروند، از مردم خواست در صورت مشاهده حیوانات وحشی، از جابه‌جایی و نگهداری خودسرانه آنها خودداری کنند.

شایسته تأکید کرد: شهروندان در چنین مواردی باید موضوع را در سریع‌ترین زمان به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای حفظ سلامت حیوان و جلوگیری از آسیب به آن انجام شود.

کد مطلب 6953941

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