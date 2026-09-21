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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۴

تسویه مطالبات فروشگاه‌های کالابرگ از بدهی‌های قدیمی آغاز می‌شود

تسویه مطالبات فروشگاه‌های کالابرگ از بدهی‌های قدیمی آغاز می‌شود

رشت- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان گفت: پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی به ترتیب زمانی انجام و از بدهی های قدیمی آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با تشریح آخرین ضوابط تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها بر اساس اولویت زمانی و از قدیمی‌ترین بدهی‌های تسویه‌نشده به سمت مطالبات جدید انجام می‌شود و روند تسویه با تأمین و تخصیص منابع مالی ادامه خواهد داشت.

لقمانی اظهار کرد: بر اساس ضوابط ابلاغ‌شده، کلیه مطالبات معوق و جاری فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی صرفاً بر مبنای تقدم و تأخر زمانی پرداخت می‌شود؛ به این معنا که ابتدا قدیمی‌ترین صورت‌حساب‌های تسویه‌نشده پرداخت خواهد شد و تا زمانی که بدهی‌های قبلی پوشش داده نشود، پرداختی بابت مطالبات جدیدتر انجام نخواهد شد.

وی افزود: میزان پرداخت در هر دوره به مبلغ اعتبارات تخصیص‌یافته از سوی بانک مرکزی بستگی دارد و تسویه مطالبات متناسب با منابع تخصیص‌یافته انجام می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به آخرین وضعیت تسویه مطالبات فروشگاه‌ها گفت: بر اساس آخرین استعلام انجام‌شده از شرکت فارا، وضعیت مطالبات فروشگاه‌ها تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ مورد بررسی و تسویه قرار گرفته و در صورت تخصیص به‌موقع منابع مالی از سوی بانک مرکزی، فرایند تسویه مطالبات به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

لقمانی تأکید کرد: اولویت‌بندی و تخصیص منابع برای تسویه مطالبات فروشگاه‌های کالابرگ، به صورت سراسری و کشوری انجام می‌شود و هیچ سهمیه یا اولویت جداگانه‌ای برای استان‌ها در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی و با توجه به میزان منابع وصول‌شده، تسویه مطالبات فروشگاه‌ها ظرف ۲ تا ۴ هفته انجام خواهد شد و به محض تأمین منابع مالی مرتبط، عملیات پرداخت بر اساس همان اولویت مطالبات قدیم به جدید انجام می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان خاطرنشان کرد: علاوه بر نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز به صورت مستمر بر روند تسویه حساب فروشگاه‌ها نظارت دارند و بر تسریع در پرداخت مطالبات تأکید شده است.

لقمانی همچنین با اشاره به پیگیری موضوع تأمین منابع تصریح کرد: دستورات لازم از سوی ریاست جمهوری برای تأمین منابع مالی صادر شده و مجموعه دستگاه‌های مسئول، روند تأمین منابع و تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی را پیگیری می‌کنند.

کد مطلب 6953982

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