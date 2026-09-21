به گزارش خبرنگار مهر، علی لقمانی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با تشریح آخرین ضوابط تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها بر اساس اولویت زمانی و از قدیمی‌ترین بدهی‌های تسویه‌نشده به سمت مطالبات جدید انجام می‌شود و روند تسویه با تأمین و تخصیص منابع مالی ادامه خواهد داشت.

لقمانی اظهار کرد: بر اساس ضوابط ابلاغ‌شده، کلیه مطالبات معوق و جاری فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی صرفاً بر مبنای تقدم و تأخر زمانی پرداخت می‌شود؛ به این معنا که ابتدا قدیمی‌ترین صورت‌حساب‌های تسویه‌نشده پرداخت خواهد شد و تا زمانی که بدهی‌های قبلی پوشش داده نشود، پرداختی بابت مطالبات جدیدتر انجام نخواهد شد.

وی افزود: میزان پرداخت در هر دوره به مبلغ اعتبارات تخصیص‌یافته از سوی بانک مرکزی بستگی دارد و تسویه مطالبات متناسب با منابع تخصیص‌یافته انجام می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به آخرین وضعیت تسویه مطالبات فروشگاه‌ها گفت: بر اساس آخرین استعلام انجام‌شده از شرکت فارا، وضعیت مطالبات فروشگاه‌ها تا ۱۰ شهریور ۱۴۰۵ مورد بررسی و تسویه قرار گرفته و در صورت تخصیص به‌موقع منابع مالی از سوی بانک مرکزی، فرایند تسویه مطالبات به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

لقمانی تأکید کرد: اولویت‌بندی و تخصیص منابع برای تسویه مطالبات فروشگاه‌های کالابرگ، به صورت سراسری و کشوری انجام می‌شود و هیچ سهمیه یا اولویت جداگانه‌ای برای استان‌ها در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی و با توجه به میزان منابع وصول‌شده، تسویه مطالبات فروشگاه‌ها ظرف ۲ تا ۴ هفته انجام خواهد شد و به محض تأمین منابع مالی مرتبط، عملیات پرداخت بر اساس همان اولویت مطالبات قدیم به جدید انجام می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان خاطرنشان کرد: علاوه بر نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط نیز به صورت مستمر بر روند تسویه حساب فروشگاه‌ها نظارت دارند و بر تسریع در پرداخت مطالبات تأکید شده است.

لقمانی همچنین با اشاره به پیگیری موضوع تأمین منابع تصریح کرد: دستورات لازم از سوی ریاست جمهوری برای تأمین منابع مالی صادر شده و مجموعه دستگاه‌های مسئول، روند تأمین منابع و تسویه مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی را پیگیری می‌کنند.