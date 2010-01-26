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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۰۲

توزیع 122 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی برای 131 پروژه آبرسانی

توزیع 122 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی برای 131 پروژه آبرسانی

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر بازسازی حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی از تخصیص 122 میلیارد و 692 میلیون ریال از اعتبارات خشکسالی برای اجرای 131 پروژه و دیگرتصمیمات اتخاذ شده مقابله با خشکسالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عرفانیان ظهر سه شنبه در نشست خبری در محل استانداری خراسان رضوی افزود: با توزیع این اعتبار در میان شرکتهای آب و فاضلاب استان، آب و فاضلاب روستایی، آب منطقه ای استان، شرکت آب و فاضلاب مشهد و دفتر فنی استانداری، بخش اعظم پروژه های آبرسانی به مناطق شهری و روستایی پیش از آغاز تابستان 89 به اتمام می رسد.

مدیرکل دفتر بازسازی حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی مدیریت بهینه منابع آبی را از مهم ترین راهبردهای ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان در مقابله با خشکسالی برشمرد و اظهار داشت: تامین آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی، ایجاد مجتمع های آبرسانی، آبرسانی سیار، جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز از آب شرب شهرها، تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و بازسازی شبکه توزیع آب شهری مشهد برای بهره برداری از آب سد دوستی به عنوان مهم ترین پروژه ها در مقابله با کم آبی خراسان رضوی اجرا می شود.

کد مطلب 1024259

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