توزیع 122 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی برای 131 پروژه آبرسانی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عرفانیان ظهر سه شنبه در نشست خبری در محل استانداری خراسان رضوی افزود: با توزیع این اعتبار در میان شرکتهای آب و فاضلاب استان، آب و فاضلاب روستایی، آب منطقه ای استان، شرکت آب و فاضلاب مشهد و دفتر فنی استانداری، بخش اعظم پروژه های آبرسانی به مناطق شهری و روستایی پیش از آغاز تابستان 89 به اتمام می رسد.

مدیرکل دفتر بازسازی حوادث غیرمترقبه استانداری خراسان رضوی مدیریت بهینه منابع آبی را از مهم ترین راهبردهای ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان در مقابله با خشکسالی برشمرد و اظهار داشت: تامین آب آشامیدنی مناطق شهری و روستایی، ایجاد مجتمع های آبرسانی، آبرسانی سیار، جداسازی شبکه آبیاری فضای سبز از آب شرب شهرها، تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و بازسازی شبکه توزیع آب شهری مشهد برای بهره برداری از آب سد دوستی به عنوان مهم ترین پروژه ها در مقابله با کم آبی خراسان رضوی اجرا می شود.

