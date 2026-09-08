صدور سند ۴۹ موتورسیکلت سازمان مدیریت بحران تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در چهارصد و سی امین جلسه شورا و در جریان بررسی گزارش حسابرسی این سازمان برای سال مالی ۱۴۰۴ با بیان اینکه گزارش حسابرسی سازمان برای چند سال متوالی منصفانه و شفاف بود، اظهار کرد: این افتخاری برای این دوره مدیریت شهری به شمار می رود. عمده تکالیف شکلی است که مسائل مالیاتی بین سازمان امور مالیاتی و شهرداری است.

وی با اشاره به اختلاف حقوقی برای صدور سند موتورسیکلت و کامیون، یادآور شد: از ۵۰ موتورسیکلت سند ۴۹ موتور صادر شده است. سال قبل ۱۰ کامیون را خریداری کردیم و راهور تا زمانی که کاربری آن مشخص نشود، سند را صادر نمی کند که در حال پیگیری برای تعیین کاربری و صدور اسناد آن هستیم.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا نیز گفت: خوشبختانه در طول این سالها گزارش حسابرسی سازمان منصفانه بوده است و از این تلاش ها تقدیر می کنیم.

وی ادامه داد: در مواردی می بینیم که مشکلاتی برای خانواده های آسیب دیدگان اجرایی ایجاد می شود و تا با رئیس سازمان مدیریت بحران تماس می گیریم مشکل حل می شود.

نصیری با بیان اینکه شهرداران مناطق مختلف بر اساس شیوه نامه ها موارد خاص را به ما اعلام می کنند، گفت: ما این موضوعات را با معاونت مالی هماهنگ می کنیم و پیگیری های خاص را انجام می دهیم تا بتوانیم یا بر اساس آیین نامه مسائل را حل کنیم و یا روش های دیگر را به خانواده ها اعلام کنیم.

گفتنی است گزارش حسابرسی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران برای سال مالی ۱۴۰۴ با حداکثر آراء موافق تأیید شد.