حضور در 22 بهمن دفاع از میثاق ملی است / خواص اشتباه خود را تصحیح کنند

حجت الاسلام علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بیانات امروز مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حضور همگان درصحنه گفت : دربسیاری از کشورها خواص و مردم حساسیتی ویژه برای برخی از امور ملی که جنبه میثاق ملی دارند، قائل اند و در ایران نیز یکی از این روزها 22 بهمن است که به عنوان میثاق ملی و برآیند اقتدار و اصل نظام جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه این میثاق های ملی در هیچ کجای دنیا نقص نمی شود و همواره مورد حمایت مردم آن کشور است، ادامه داد: روز 22 بهمن میثاق ملی و مورد علاقه تمامی انقلابیون و تمامی افرادی است که در دسته بندی های مختلف قرار دارند، و همه افراد این اصول را قبول دارند.

سعیدی گفت: این میثاق نباید با یکسری مسیرهای اشتباه مخدوش شود و این میثاق ملی باید همچون ناموس انقلاب اسلامی پاس داشته شود.

وی همچنین در بیان این بخش از بیانات مقام معظم رهبری، مبنی بر اینکه چون دشمن وارد شده است خطاکاران باید خطای خود را تصحیح کنند، گفت: منظور از دشمن در این بیانات مخالفان انقلاب اسلامی هستند چرا که این انقلاب دارای ماهیت استعمار ستیزی است و چون با منافع مستکبران درگیر شده است، دشمنان انقلاب همواره به دنبال توطئه علیه جمهوری اسلامی هستند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با اشاره به وقایع اخیر پس از انتخابات و تلاش برای فتنه گری در کشور نیز اظهارداشت: تاکید مقام معظم رهبری در بیان اینکه خطاکاران خطای خود را تصیح کنند این است که خواص که ناخواسته یا خواسته در دام دشمن افتاده اند، باید دست از این اشتباه خود بردارند.

وی تاکید کرد: آغوش ملت و رهبری برای پذیرش توبه این افراد باز است و هر لحظه که این افراد از اشتباه خود عدول کنند، به نفع خودشان است.

سعیدی دربیان اینکه مسئولان چه وظایفی برای خدمت رسانی به مردم دارند، نیز با ابراز رضایت از وضعیت موجود در کشور، افزود: باید خدمتگذاری به مردم فراگیر شود و همه افراد و مسئولان عزم خود را در این زمینه جزم کنند.