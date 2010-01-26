جشنواره تئاتر فجر باید دارای خروجی مشخص باشد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هادی نامور عصر سه شنبه در حاشیه تمرین این نمایش گفت: جشنواره بین المللی فجر از مهمترین رویدادهای هنری کشور است که اهمیت ویژه ای دارد.

وی اظهار داشت: این جشنواره از این جهت مهم است که در آن هنرمندان از سراسر کشور و برخی نقاط مختلف جهان در آن شرکت دارند.

وی خاطرنشان کرد: ما باید به یک سبک و سیاقی در تئاتر دست یابیم که نیازهای جامعه مدرن را دریابیم.

به گفته نامور، تئاتر نیازمند حمایت و توجه ویژه است و تئاتر فجر می تواند، دریچه ای برای حمایت از تولیدات هنری کشور باشد.

این کارگردان نمایش یادآور شد: به دلیل شرکت آثار خارجی، شهرستان و پیشکسوتان، جشنواره بین المللی فجر دارای اهمیت است.

نمایش مترسک دره جنیان از استان گلستان در بیست و هشتمین جشنواره تئاتر فجر شرکت دارد.