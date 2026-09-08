به گزارش خبرنگار مهر ، ۱۰۰ میلیارد ریال برای ادامه اجرای طرح حمایت از کسبوکار بانوان در حوزه صنایع خلاق خراسان شمالی با دستور معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری اختصاص یافت.
این اعتبار با هدف تقویت زیرساختهای حمایتی، توسعه کسبوکارهای خلاق بانوان و فراهم کردن زمینه رشد و دانشبنیان شدن این کسبوکارها اختصاص یافته است
در همین راستا، فضای کار اشتراکی ویژه حمایت از کسبوکار بانوان در حوزه صنایع خلاق خراسان شمالی با حضور سیدمحمدجواد صدریمهر، معاون توسعه اقتصاد دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان، افتتاح شد.
اعظم الهامی در این مراسم اظهار کرد: اجرای این طرح در راستای سیاستهای دولت برای توانمندسازی بانوان و ایجاد یک اکوسیستم حمایتی برای شکلگیری و رشد کسبوکارهای فعال در حوزه صنایع خلاق انجام میشود.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خراسان شمالی افزود: فضای کار اشتراکی ایجادشده، بستر مناسبی برای فعالیت، توانمندسازی و توسعه کسبوکارهای بانوان فراهم میکند و تلاش میشود این کسبوکارها در مسیر دانشبنیان شدن هدایت شوند.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه صنایع خلاق استان گفت: حمایت از کسبوکارهای بانوان میتواند زمینه توسعه فعالیتهای اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده در این بخش را فراهم کند.
در ادامه، رئیس مرکز راهبری ستادهای توسعه اقتصاد دانشبنیان از مرکز صنایع خلاق خراسان شمالی بازدید کرد و در جریان ظرفیتهای موجود و روند اجرای طرح حمایت از کسبوکار بانوان قرار گرفت.
اعتبار اختصاصیافته قرار است برای تقویت زیرساختهای حمایتی، توسعه کسبوکارهای خلاق بانوان و فراهم کردن زمینه تبدیل ظرفیتهای موجود به کسبوکارهای دانشبنیان مورد استفاده قرار گیرد.
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