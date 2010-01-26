اودیرنو با طالبانی دیدار کرد / تاکید بر لزوم گسترش روابط آمریکا و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری عراق، ژنرال "ریموند اودیرنو" فرمانده نظامیان آمریکایی در عراق شب گذشته با جلال طالبانی رئیس جمهوری این کشور در بغداد دیدار کرد.



در این دیدار که اویرنو پس از آن در ضیافت شام طالبانی نیز حضور یافت، طرفین روابط دوجانبه میان عراق و آمریکا را بررسی و بر ضرورت تقویت و گسترش آن در تمام زمینه ها تاکید کردند.



طالبانی و اودیرنو همچنین تحولات امنیتی و سیاسی عراق به ویژه انتخابات پارلمانی آینده که هفتم مارس(شانزدهم اسفند) برگزار می شود و همچنین چگونگی رویارویی با چالشهای موجود را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.



اودیرنو نیز بر آمادگی آمریکا برای حمایت مطلوب از نیروهای مسلح عراقی در زمینه آموزش و ابعاد لجستیکی آن تاکید کرد.