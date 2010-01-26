فیلم مستند تونل توحید امشب از شبکه دوم سیما پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند کاشفان زمان که با کارگردانی مهدی جهانگیری ساخته شده است به موضوع تونل توحید، مسائل فنی ساخت این پروژه و عوامل انسانی پرداخته و ساعت 21 امشب از شبکه دوم سیما پخش خواهد شد.

این مستند به دلیل سرعت بالای ساخت پروژه تونل توحید و قدردانی از زحماتی افرادی که به سرعت کارها را پیگیری کردند تا تونل توحید در کوتاه ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد به نام "کاشفان زمان" نام گذاری شده است.

براساس این گزارش علاوه بر مستند کاشفان زمان، دو مستند دیگر در مورد تونل توحید تهیه شده است که یکی از آنها به کارگردانی مسعود آقا باباییان با محوریت مسائل فنی و صنعتی این پروژه ساخته شده است.

همچنین مستند دیگری نیز با نام تونل در مورد تونل توحید ساخته شده که اکنون مراحل تدوین نهایی خود را سپری می کند.

در این مستند که به کارگردانی وحید موساییان ساخته شده نیز بیشتر به عوامل انسانی که در ساخت این پروژه نقش داشته اند توجه شده است.