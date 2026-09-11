به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی طالبی، جمعه شب در آیین اختتامیه بیستوهفتمین کنگره ملی و سیزدهمین کنگره بینالمللی پژوهش و فناوری دانشجویان علوم پزشکی کشور که در تالار فرهنگ و هنر شهر کرمان برگزار شد با اشاره به ظرفیت استان کرمان در میزبانی همایشها، جشنوارهها و رویدادهای بزرگ ملی و بینالمللی، برگزاری چنین برنامههایی را برای استان کرمان مایه افتخار دانست و ابراز امیدواری کرد این فعالیتها به توسعه هرچه بیشتر استان کرمان و ایران عزیز کمک کند.
استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت بهرهگیری از دستاوردهای علمی دانشجویان گفت: باید زمینهای فراهم شود تا مقالات و پژوهشهای علمی دانشجویان در مسیر رفع مسائل و مشکلات جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به اقداماتی که در استان کرمان در این زمینه آغاز شده است افزود: از دانشجویان خواسته شده است مسائل استان کرمان را در قالب پایاننامههای خود مورد توجه قرار دهند و درباره آنها پژوهش کنند.
طالبی، ادامه داد: امیدواریم نتایج این فعالیتهای علمی و اندیشهورزیهایی که در چنین همایشهایی شکل میگیرد، بتواند موضوعات و مسائل مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار دهد و به شناخت بهتر و رفع مشکلات کمک کند.
وی در پایان از برگزارکنندگان این رویداد علمی و تمامی دستاندرکاران برگزاری کنگره قدردانی کرد.
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