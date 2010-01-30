توقیف 25 شناور سبک و دستگیری 63 متهم قاچاق سوخت در بندرعباس

پرویز یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، در تشریح عملکرد 15 روزه اخیر پایگاه دریابانی بندرعباس گفت: در دو هفته اخیر ماموران واحد گشتی پایگاه با انجام فعالیت شبانه روزی در سطح آبهای استحفاظی موفق شدند با انجام عملیات اطلاعاتی و ضربتی جمعا 25 فروند شناور سبک فعال در بحث قاچاق کالا را شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس بیان کرد: ماموران گشت دریابانی پس از توقیف شناورها در بازرسی از آنها در جمع دو هزار و 294 قوطی مشروبات الکلی، سه هزار و 300 لیترسوخت، چهار هزار و 983 کیلو گرم مواد خوراکی و پنج هزار و 287 ثوب البسه و پوشاک کشف و ضبط کرده اند.

وی همچنین از کشف 679 عدد لوازم آرایشی و بهداشتی، 58 دستگاه لوازم خوراکی، هزار و 560 تکه ظروف آشپزخانه، 47 هزار و 520 پاکت سیگار خارجی و بیش از پنج هزار و 700 قلم سایر کالا کشف و ضبط شد.

سرهنگ یعقوبی خاطرنشان کرد: در این رابطه 63 نفر از عوامل و عناصر قاچاق کالا نیز دستگیر شده و همراه با شناورها جهت سیر مراحل قانونی به یگان منتقل شده و پس از تشکیل پرونده مقدمات به مراجع قضایی معرفی شدند.