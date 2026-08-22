 مرزبانان بندرعباس ۵ نفر را از غرق شدن نجات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی در این خصوص اظهارکرد: اکیپ گشت دریایی پایگاه دریابانی بندرعباس حین گشت زنی در حوزه استحفاظی یک فروند قایق در حال غرق شدن را مشاهده کرد.

وی افزود: مرزبانان بندرعباسی سریعا با رعایت جوانب ایمنی، حفاظتی نفرات را از آب بیرون کشیده و نجات دادند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس خاطرنشان کرد: دریادلان پایگاه دریابانی بندرعباس ضمن پاسداری و نگهبانی از حریم مرزی کشور در نهایت اقتدار و صلابت آماده هرگونه خدمت به مرزنشینان در خطه نیلگون خلیج همیشه فارس هستند.