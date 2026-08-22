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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

 مرزبانان بندرعباس ۵ نفر را از غرق شدن نجات دادند

 مرزبانان بندرعباس ۵ نفر را از غرق شدن نجات دادند

بندرعباس- فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس از نجات ۵ مرزنشین که در آب های بندرعباس در حال غرق شدن بودند، توسط مرزبانان دریابانی بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسلام توحیدی در این خصوص اظهارکرد: اکیپ گشت دریایی پایگاه دریابانی بندرعباس حین گشت زنی در حوزه استحفاظی یک فروند قایق در حال غرق شدن را مشاهده کرد.

وی افزود: مرزبانان بندرعباسی سریعا با رعایت جوانب ایمنی، حفاظتی نفرات را از آب بیرون کشیده و نجات دادند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس خاطرنشان کرد: دریادلان پایگاه دریابانی بندرعباس ضمن پاسداری و نگهبانی از حریم مرزی کشور در نهایت اقتدار و صلابت آماده هرگونه خدمت به مرزنشینان در خطه نیلگون خلیج همیشه فارس هستند.

کد مطلب 6923573

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    نظرات

    • IR ۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۳۱
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      خدا خیرشان دهد

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