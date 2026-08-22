به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اطلاعیه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ تاریخ مندرج در تارنمای اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در خصوص زمان برگزاری، نحوۀ‌ دریافت کارت‌ و محل رفع‌نقص کارت شرکت در آزمون‌های کنکور سراسری و اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم (برای دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی) سال ۱۴۰۵، زمان و نحوۀ اعلام علاقه‌مندی به شرکت در آزمون‌های عملی رشتۀ علوم ورزشی و برخی از رشته‌های گروه آزمایشی هنر، تمدید شد.

به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیانی که تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ موفق به پرداخت هزینه و اعلام علاقه مندی به منظور شرکت در آزمون عملی رشته های فوق نشده اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند تا پایان روز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به اعلام علاقه‌مندی به این رشته‌ها اقدام کنند.

لذا ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق مندرجات اطلاعیۀ فوق، به سامانۀ جامع آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به پرداخت هزینۀ مربوط و اعلام علاقه مندی خود اقدام کنند.

لازم به ذکر است زمان فوق قابل تمدید نیست و آن‌دسته از متقاضیانی که تا تاریخ در نظر گرفته شده نسبت به اعلام علاقه‌مندی اقدام نکنند، درخواست آنها بعد از اتمام زمان مقرر، به هیچ وجه قابل بررسی نیست.