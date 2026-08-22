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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

تمدید مهلت اعلام علاقه مندی به آزمون‌های عملی برخی رشته های کنکور ۱۴۰۵

تمدید مهلت اعلام علاقه مندی به آزمون‌های عملی برخی رشته های کنکور ۱۴۰۵

مهلت اعلام علاقه مندی به آزمون‌های عملی رشته علوم ورزشی و برخی رشته‌های گروه آزمایشی هنر در آزمون کنکور سراسری سال ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اطلاعیه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ تاریخ مندرج در تارنمای اطلاع‌رسانی سازمان سنجش در خصوص زمان برگزاری، نحوۀ‌ دریافت کارت‌ و محل رفع‌نقص کارت شرکت در آزمون‌های کنکور سراسری و اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم (برای دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی) سال ۱۴۰۵، زمان و نحوۀ اعلام علاقه‌مندی به شرکت در آزمون‌های عملی رشتۀ علوم ورزشی و برخی از رشته‌های گروه آزمایشی هنر، تمدید شد.

به منظور فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای آن‌دسته از متقاضیانی که تا تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ موفق به پرداخت هزینه و اعلام علاقه مندی به منظور شرکت در آزمون عملی رشته های فوق نشده اند، ترتیبی اتخاذ شده که بتوانند تا پایان روز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ نسبت به اعلام علاقه‌مندی به این رشته‌ها اقدام کنند.

لذا ضرورت دارد متقاضیان در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعۀ دقیق مندرجات اطلاعیۀ فوق، به سامانۀ جامع آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به پرداخت هزینۀ مربوط و اعلام علاقه مندی خود اقدام کنند.

لازم به ذکر است زمان فوق قابل تمدید نیست و آن‌دسته از متقاضیانی که تا تاریخ در نظر گرفته شده نسبت به اعلام علاقه‌مندی اقدام نکنند، درخواست آنها بعد از اتمام زمان مقرر، به هیچ وجه قابل بررسی نیست.

کد مطلب 6923801

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