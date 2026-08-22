  1. استانها
  2. سمنان
۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۱

کاهش اطاله دادرسی در گرمسار؛ ۱۱۲ پرونده به میانجیگری سپرده شد

کاهش اطاله دادرسی در گرمسار؛ ۱۱۲ پرونده به میانجیگری سپرده شد

سمنان- معاون حل اختلاف دادگستری استان سمنان توسعه میانجیگری را راهی برای کاهش اطاله دادرسی خواند و گفت: ۱۱۲ پرونده طی پنج ماه سال جاری به نهاد میانجیگری در گرمسار ارجاع داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوری بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت توسعه روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی اظهار کرد: روند ارجاع پرونده‌ها به نهاد میانجیگری در سراسر استان به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌شود و در حوزه قضایی گرمسار نیز تداوم این روند، زمینه بهره‌گیری گسترده‌تر از ظرفیت میانجیگری در حل اختلافات را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: توسعه میانجیگری یکی از مسیرهای مؤثر در تحقق سیاست‌های دستگاه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی و ترویج فرهنگ صلح و سازش است، زیرا این شیوه با فراهم کردن بستر گفتگو و تعامل میان طرفین، امکان دستیابی به راهکارهای توافقی و مورد پذیرش آنان را افزایش می‌دهد.

معاون حل اختلاف دادگستری استان سمنان توضیح داد: استفاده هدفمند از ظرفیت میانجیگری علاوه بر کاهش زمان و هزینه‌های رسیدگی، می‌تواند از استمرار اختلافات و شکل‌گیری پرونده‌های جدید جلوگیری کرده و در نهایت به ارتقای کیفیت خدمات قضایی و افزایش مشارکت مردم در حل‌وفصل اختلافات منجر شود.

شکوری با قدردانی از رئیس دادگستری، دادستان، قضات شعب ارجاع‌دهنده و میانجیگران شهرستان گرمسار، این موفقیت را حاصل تعامل و همراهی مجموعه قضایی و ظرفیت‌های اجتماعی این شهرستان دانست و یادآور شد: همکاری مؤثر میان دستگاه قضایی، میانجیگران و سایر ظرفیت‌های مردمی، زمینه توسعه هرچه بیشتر روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تجربه حوزه قضایی گرمسار در توسعه میانجیگری می‌تواند به‌عنوان تجربه‌ای قابل استفاده برای سایر حوزه‌های قضایی استان مورد توجه قرار گیرد و افزایش ارجاع پرونده‌های واجد شرایط به نهاد میانجیگری، مستلزم اهتمام مستمر مدیران قضایی، توجه قضات و فعال‌سازی ظرفیت میانجیگران و نهادهای مردمی است.

معاون حل اختلاف رئیس کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: انتظار می‌رود سایر حوزه‌های قضایی استان نیز با بهره‌گیری از این ظرفیت، اقدامات مؤثرتری برای کاهش ورودی پرونده‌ها، تسریع در حل اختلافات و توسعه فرهنگ صلح و سازش انجام دهند.

کد مطلب 6923886

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها