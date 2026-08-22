توقف فرآیند واگذاری اراضی مورد اختلاف در اسفندآباد ابرکوه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، سجاد زارعزاده در بازدید از اراضی کشاورزی و ساختوسازهای غیرمجاز این شهرستان، وضعیت اراضی مجاور روستای اسفندآباد، اختلافات موجود، اراضی ملی و درخواستهای مربوط به واگذاری اراضی مورد بررسی قرار داد.
وی گفت: در خصوص اراضی مورد اختلاف، تا تعیین تکلیف قانونی موضوع، فرآیند واگذاری متوقف و موضوع در شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی با حضور مسئولان ذیربط شهرستانی و استانی بررسی شود.
وی همچنین در خصوص ساختوسازهای غیرمجاز تأکید کرد: ضمن تشکیل پرونده، اقدامات قانونی لازم انجام و از ادامه ساختوسازهای فاقد مجوز جلوگیری خواهد شد.
دادستان ابرکوه همچنین بر اجرای احکام قلعوقمع و توقف ساختوسازهای غیرمجاز در مراحل اولیه تأکید کرد و اظهار داشت: این اقدامات در راستای جلوگیری از توسعه تخلفات و تضییع حقوق عمومی صورت میگیرد.
وی تصریح کرد: موضوع اراضی اسفندآباد پیش از انتشار مطالب اخیر در برخی کانالها و رسانههای مرکز استان، در پی اطلاعات و گزارشهای واصله، رأساً در دستور پیگیری دادستانی قرار گرفته بود و در همین راستا، سوابق قضایی موضوع اخذ و دستگاههای متولی نیز مکلف به ارائه پروندهها، اسناد و سوابق مربوط به اراضی شدهاند.
زارع زاده افزود: با توجه به ضرورت بررسی همهجانبه موضوع، دستور تشکیل جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی صادر شده و این جلسه در آینده نزدیک با حضور مسئولان و کارشناسان ذیربط تشکیل خواهد شد تا پس از بررسی دقیق مستندات و سوابق، تصمیم قانونی اتخاذ شود.
وی از شهروندان و اشخاصی که اسناد، مدارک و مستندات مرتبط با اراضی مذکور یا اقدامات انجامشده در این خصوص در اختیار دارند، خواست مدارک خود را برای بررسی و بهرهبرداری قانونی به دادستانی شهرستان ابرکوه ارائه کنند.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه در پایان تأکید کرد: بررسی این موضوع با رعایت حقوق اشخاص، صیانت از حقوق عمومی و بیتالمال و در چارچوب قوانین و سوابق قضایی انجام خواهد شد و نتیجه پس از تکمیل بررسیها و طی فرآیند قانونی، ملاک اقدام قرار خواهد گرفت.
نظر شما