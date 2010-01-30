فرماندار جدید تفت معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، معاون سیاسی و امنیتی استانداری یزد عصر شنبه در این مراسم اظهار داشت: شهرستان تفت از ظرفیت ‌های بالایی در حوزه‌ های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی و ... برخوردار است.

غلامحسین دشتی افزود: ظرفیت معنوی این شهرستان به ویژه شهدا و علما بهترین پشتوانه برای خدمت در این شهرستان به شمار می‌ روند.

وی معیار انتخاب خدمتگزاران در این شهرستان را همانند سایر شهرستانها، تدین و تعهد به اسلام، کارآمدی و تخصص و همراهی و هماهنگی با دولت دانست و بیان داشت: در این فرآیند ظرفیت‌ها، نیازها و افقی که برای شهرستان تفت ترسیم شده نیز مدنظر قرار گرفته است.

امام جمعه تفت نیز در این مراسم با اشاره به موضوع دین ‌باوری و تعهد و تخصص عنوان کرد: نظام اسلامی و ولایت ‌فقیه دو نعمت الهی و بزرگ برای مردم ایران هستند.

حجت ‌الاسلام جواد حسنعلی خاطرنشان کرد: مردم و مسئولان باید در شکرگزاری به پاس این نعمت‌های الهی کوشا باشند.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس نیز در این مراسم طی سخنانی با یادآوری علاقه مردم به نظام اسلامی و ولایت ‌فقیه، حماسه تاریخی نهم دی‌ ماه را نمونه ‌ای از عشق و ارادت مردم به این نظام الهی و مقام معظم رهبری دانست.

حجت‌الاسلام سیدجلال یحیی ‌زاده ضمن تشکر از تلاشهای فرماندار پیشین تفت، برای فرماندار جدید این شهرستان آرزوی توفیق کرد.

در این مراسم سیداحمد عبودتیان به عنوان فرماندار جدید شهرستان تفت معرفی و از زحمات آقایان وطنخواه و هدایی فرماندار سابق و سرپرست قبلی فرمانداری تفت قدردانی شد.