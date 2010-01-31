دور مقدماتی رقابتهای تیراندازی آزاد جام فجر پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تیراندازی ایران هرساله با هدف معرفی بهترین تیراندازان اقدام به برگزاری مسابقات قهرمان قهرمانان یا مسابقات جام فجرمی کند که دیدارها امسال جام فجر در سه مرحله در تهران برگزار خواهد شد.

مرحله مقدماتی رقابتهای تیراندازی جام فجر به صورت آزاد و در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان تنها در بخش اهداف ثابت طی روزهای هشتم تا دهم بهمن ماه در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد. نتایج مرحله اول این رقابتها بدین شرح است :

تفنگ بادی مردان(بزرگسالان): حسین باقری از اصفهان با 591 امتیاز

تفنگ بادی مردان(جوانان): ساسان شهسواری از همدان با 582 امتیاز

تپانچه بادی مردان(بزرگسالان): سید احمد میر جهانبخش موسوی از مازندران با 574 امتیاز

تپانچه بادی مردان(جوانان): سپهرصفاری از چهارمحال بختیاری با 571 امتیاز

تفنگ بادی بانوان(بزرگسالان): الهه احمدی از تهران با 396 امتیاز

تفنگ بادی بانوان(جوانان): مهلقا جان بزرگ از همدان با 391 امتیاز

تپانچه بادی بانوان(بزرگسالان): فاطمه حسینی از تهران با 377 امتیاز

تپانچه بادی بانوان(جوانان): محدثه لطفی از اصفهان با 375 امتیاز

مرحله دوم این رقابتها 19 تا 21 بهمن ماه برگزار می شود که در نهایت 30 تیرانداز برتر رده سنی بزرگسالان و 15 تیرانداز برتر رده سنی جوانان در مجموع دو مرحله راهی مرحله نهایی و فینال خواهند شد. طبق اعلام فدراسیون به تیراندازانی که در مرحله نهایی به رکوردهای مورد نظر برسند یا ورزشکاران که برای اولین بار بتوانند در جمع 10 تیرانداز برتر قرار گیرند جوایز ویژه ای اهداء خواهد شد.