اولین مسابقات آزاد استانی تفنگ و تپانچه بادی در مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین مسابقات آزاد استانی تفنگ و تپانچه بادی در سال جاری با حضور ۵۳ تیرانداز ظهر یکشنبه با معرفی برترین ها در فریدونکنار پایان یافت.

این رقابت‌ها که پس از چند ماه دوری تیراندازان از میدان مسابقه و با گرامیداشت یاد شهدای جنگ رمضان در منطقه معروف به «سرزمین قوهای فریادکش» فریدونکنار برگزار شد، میزبان ۲۴ تیرانداز مرد و ۲۹ تیرانداز بانو بود.

در بخش آقایان و در رشته تپانچه بادی رده بزرگسالان B، کیوان پژهان از ساری اول شد و عیسی نصیری از فریدونکنار در جایگاه دوم ایستاد. در تپانچه بادی بزرگسالان A نیز عبدالرضا قریشی از ساری، محمدرضا شهابی از ساری و پوریا عنایتی از محمودآباد به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در تفنگ بادی رده جوانان B، امیرعلی تقی‌زاده از فریدونکنار به مقام اول رسید و جهان موسوی از ساری دوم شد. در تفنگ بادی جوانان A نیز مهبد هادیان از ساری، کارن سلیمانی از ساری و امیرعلی علی‌نژاد از بابل به ترتیب روی سکوهای اول تا سوم قرار گرفتند.

در رده نوجوانان و تپانچه بادی، امیرپاشا تورتیز از فریدونکنار اول شد، محمد پارسا شیخی از ساری دوم شد و محمدجواد رستمیان از ساری در جایگاه سوم ایستاد. در تفنگ بادی نونهالان نیز فریار محمدی و محمد فلاح هر دو از ساری اول و دوم شدند و امیرعلی شمسی از ساری و نویان میرزاباباپور از بابل مشترکاً رتبه سوم را به دست آوردند.

در بخش بانوان و در تپانچه بادی رده جوانان و بزرگسالان B، سیده طاهره کریمیان از ساری اول شد و زهرا لطفی از محمودآباد در جایگاه دوم قرار گرفت. فاطمه‌زهرا محمدپور از فریدونکنار و صبا بابایی از ساری نیز مشترکاً سوم شدند. در تپانچه بادی رده نوجوانان و جوانان A، آتنا اربابی از ساری اول شد، فاطمه‌زهرا متقی از آمل دوم شد و فاطمه شعبانی از ساری در رتبه سوم ایستاد.

در تپانچه بادی بزرگسالان A بانوان، سمیه فتاحی از ساری، نفیسه درزی از آمل و شیما عمران از فریدونکنار به ترتیب اول تا سوم شدند. در تفنگ بادی نوجوانان و جوانان B نیز هستی قنبرنیا و فاطمه تقی‌زاده، هر دو از فریدونکنار، اول و دوم شدند. در تفنگ بادی نوجوانان A، فرانه فلاحی، ستایش کلانتری و پرنیا پهلوان، هر سه از ساری، به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

در تفنگ بادی رده جوانان و بزرگسالان A بانوان نیز آیدا داودی، دریا باقریان و سارا قربانی، هر سه از ساری، به ترتیب در جایگاه نخست تا سوم قرار گرفتند. در بخش استعدادهای درخشان، آسنا جعفری از ساری در رده نونهالان، پانیا افتخاری از ساری در رده نوجوانان و ریحانه موسویان از بابل در رده جوانان به مقام اول دست یافتند.

در جمع بندی نهایی و در مجموع رشته تپانچه بادی آقایان و بانوان، امیرپاشا تورتیز از فریدونکنار اول شد، عبدالرضا قریشی از ساری دوم شد و سمیه فتاحی از ساری در رتبه سوم ایستاد. در مجموع رشته تفنگ بادی آقایان و بانوان نیز فرانه فلاحی، ستایش کلانتری و مهبد هادیان، هر سه از ساری، به ترتیب عناوین اول تا سوم را کسب کردند.

در پایان این مسابقات، با حضور علی‌مصطفی رجبی مشاور رئیس هیئت تیراندازی مازندران، حسین ساتکین رئیس هیئت قائمشهر، ناظره رضایی و بهنام حسین‌پور رئیس و نایب‌رئیس هیئت آمل، موسی عزتی پیشکسوت تیراندازی فریدونکنار، شهروز صالحیان دبیر هیئت بابل و زهرا لطفی نایب‌رئیس هیئت محمودآباد، از نفرات برتر با اهدای حکم و لوح تقدیر قدردانی شد.