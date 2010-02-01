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۱۲ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۵۹

اعلام فراخوان گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

فراخوان پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، درفراخوان این گردهمایی که با همکاری دانشگاه یزد از 24 تا 26 شهریورماه سال آینده در شهر یزد برگزار می‌شود شرایط حضور و ارائه مقاله مشخص شده‌است.

پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی با ریاست دکتر مهدی محقق و دکتر سید علی محمد میبدی برپا می‌شود و در آن اعضای انجمن تازه‌ترین یافته‌های علمی خود را در محورهای مختلف ارائه خواهند کرد.

آشنایی با تحقیقات جدید در گستره زبان و ادب فارسی، گفتگو و تبادل نظر شرکت‌کنندگان درعرصه‌های پژوهشی زبان و ادب فارسی، تشویق و ترغیب پژوهشگران جوان به گسترش و تعمیق تحقیقات علمی و توجه به زبان فارسی به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم وحدت ملی و یکپارچگی ایران از اهداف برگزاری این نشست اعلام شده‌است.

همچنین از محورهای گردهمایی می‌توان به "مشاهیر و سخنوران یزد"، "تاریخ ادبیات و شیوه‌های نقد ادبی"، "دستور، زبانشناسی، تاریخ زبان فارسی و گویشهای رایج زبان فارسی" و "ادبیات تطبیقی و موضوعات میان رشته‌ای" اشاره کرد.

علاقه‌مندان برای اطلاعات بیشتر در زمینه شرکت در این گردهمایی و ارائه مقاله می‌توانند به سایت www.ispl.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 1027754

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