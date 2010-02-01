اعلام فراخوان گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، درفراخوان این گردهمایی که با همکاری دانشگاه یزد از 24 تا 26 شهریورماه سال آینده در شهر یزد برگزار میشود شرایط حضور و ارائه مقاله مشخص شدهاست.
پنجمین گردهمایی سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی با ریاست دکتر مهدی محقق و دکتر سید علی محمد میبدی برپا میشود و در آن اعضای انجمن تازهترین یافتههای علمی خود را در محورهای مختلف ارائه خواهند کرد.
آشنایی با تحقیقات جدید در گستره زبان و ادب فارسی، گفتگو و تبادل نظر شرکتکنندگان درعرصههای پژوهشی زبان و ادب فارسی، تشویق و ترغیب پژوهشگران جوان به گسترش و تعمیق تحقیقات علمی و توجه به زبان فارسی بهعنوان یکی از مؤلفههای مهم وحدت ملی و یکپارچگی ایران از اهداف برگزاری این نشست اعلام شدهاست.
همچنین از محورهای گردهمایی میتوان به "مشاهیر و سخنوران یزد"، "تاریخ ادبیات و شیوههای نقد ادبی"، "دستور، زبانشناسی، تاریخ زبان فارسی و گویشهای رایج زبان فارسی" و "ادبیات تطبیقی و موضوعات میان رشتهای" اشاره کرد.
علاقهمندان برای اطلاعات بیشتر در زمینه شرکت در این گردهمایی و ارائه مقاله میتوانند به سایت www.ispl.ir مراجعه کنند.
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