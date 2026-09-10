به گزارش خبرنگار مهر، هفتاد و سومین دوره آزمون کتبی دانشنامه و چهل و پنجمین دوره آزمون گواهینامه تخصصی در کلیه رشته های تخصصی پزشکی بالینی روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار شد. نتایج آزمون کتبی امروز ۱۸ شهریورماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

آزمون های شفاهی ۱۹ تا ۲۵ شهریورماه طبق جدول زمانبندی برگزار خواهد شد.

براساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی و دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی آزمون های شفاهی هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال ۱۴۰۵ در برخی از رشته ها به صورت حضوری و در برخی دیگر به صورت الکترونیک و سایر روش های آزمونی است.

کارت ورود به جلسه آزمون های شفاهی هفتاد و سومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و چهلمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی سال ۱۴۰۵ هم اکنون در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس است و داوطلبان مجاز می توانند نسبت به بارگذاری مقالات و سایر موارد مورد نیاز اقدام کنند.