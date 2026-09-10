«دانشگاه» ظرفیتی برای تربیت خدمتگزاران نظام؛ «تخصص و تعهد» اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدرضا بنیان‌جوادی صبح پنجشنبه در مراسم معارفه مسئول دفتر رهبر معظم انقلاب در دانشگاه ملی مهارت استان سمنان در سالن اجتماعات این مجموعه اعلام کرد: دانشگاه ها تنها محل تئوری های علمی نیستند و باید از همه ظرفیت های آن ها استفاده کرد.

وی با بیان اینکه تقویت هویت دینی، اخلاقی و انقلابی دانشگاهیان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. افزود: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مأموریت هدایت‌گری، حمایت و نظارت فرهنگی و کمک به تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در محیط دانشگاه را بر عهده دارد

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ملی مهارت با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین رسالت‌های مجموعه‌های فرهنگی دانشگاه، فراهم‌کردن زمینه هدایت فکری و اخلاقی نسل جوان است، تاکید کرد: باید بر اثرگذاری اقدامات فرهنگی توجه بیشتری داشت.

بنیان جوادی همچنین ادامه داد: و فعالیت‌های فرهنگی باید با هدف اثرگذاری واقعی بر اندیشه، رفتار و سبک زندگی دانشجویان دنبال شود.

وی افزود: فرهنگ نباید به‌عنوان یک پیوست در کنار برنامه‌های دانشگاه قرار گیرد، بلکه باید در متن و بطن برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، اجتماعی و اجرایی دانشگاه حضور داشته باشد؛ چراکه تربیت انسان در کنار آموزش تخصص، از مأموریت‌های مهم نظام آموزش عالی است.

در این مراسم حجت الاسلام محمد بارانی امام جمعه سابق مهدیشهر به عنوان رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در دانشگاه ملی مهارت استان سمنان معرفی و از خدمات حجت الاسلام طهماسبی قدردانی شد.