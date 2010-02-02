۱۳ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

هفدهمین جلسه شورای علمی/

رشاد: مقاله‌نگاری در حوزه علم ضعیف است

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما در زمینه تولید علم ضعف مقاله‌نگاری است، مدیریت این مقوله را ضرورتی برای ارتقای جایگاه علمی ایران عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر رشاد در هفدهمین جلسه شورای علمی با حضور رؤسای حلقه های علمی در دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، با اشاره به ورود ایران به گروه کشورهای تولیدکننده علم گفت: یکی از نقیصه های ما در زمینه تولید علم ضعف مقاله نگاری است .

حجت الاسلام رشاد افزود: ضعف دیگر ما در این حوزه عدم استفاده از مقالات حوزوی در رنکینگ های جهانی است که در صورت مدیریت این حرکت، قطعا جایگاه علمی ایران بهتر از وضعیت کنونی خواهد بود.

در ادامه این جلسه اعضای شورای علمی درباره موضوع ساحات، سطوح و رویکردهای نوآورانه در مطالعات دینی و همچنین آیین نامه حمایت از رساله های دکتری بحث و تبادل نظر کردند.  

 

