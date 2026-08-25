به گزارش خبرگزاری مهر، مجله اکونومیست در گزارشی نوشت که سطح فساد و آشفتگی سیاسی در اوکراین به‌شدت افزایش یافته است.

اکونومیست افزود: افشاگری‌های اخیر نهادهای مبارزه با فساد اوکراین به شدت وضعیت سیاسی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور را با چالش مواجه کرده است.

این رسانه غربی نوشت: زلنسکی پس از برکناری میخائیل فئودوروف، وزیر دفاع اوکراین، اکنون با یک چالش جدی علیه خود مواجه شده است.

در ماه‌های گذشته، تعدادی از افراد نزدیک به زلنسکی از جمله رئیس دفتر وی با اتهام فساد مواجه شدند.

افکار عمومی کشورهای حامی اوکراین با تداوم کمک ها به این کشور مخالف هستند زیرا معتقدند که این کمک ها تنها به فساد دامن زده و نتیجه ای در میدان جنگ نداشته است.