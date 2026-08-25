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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۰

اکونومیست: سطح فساد در اوکراین بیداد می‌کند

اکونومیست: سطح فساد در اوکراین بیداد می‌کند

یک رسانه غربی با اشاره به تحولات اخیر اوکراین نوشت سطح فساد در این کشور بیداد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله اکونومیست در گزارشی نوشت که سطح فساد و آشفتگی سیاسی در اوکراین به‌شدت افزایش یافته است.

اکونومیست افزود: افشاگری‌های اخیر نهادهای مبارزه با فساد اوکراین به شدت وضعیت سیاسی ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری این کشور را با چالش مواجه کرده است.

این رسانه غربی نوشت: زلنسکی پس از برکناری میخائیل فئودوروف، وزیر دفاع اوکراین، اکنون با یک چالش جدی علیه خود مواجه شده است.

در ماه‌های گذشته، تعدادی از افراد نزدیک به زلنسکی از جمله رئیس دفتر وی با اتهام فساد مواجه شدند.

افکار عمومی کشورهای حامی اوکراین با تداوم کمک ها به این کشور مخالف هستند زیرا معتقدند که این کمک ها تنها به فساد دامن زده و نتیجه ای در میدان جنگ نداشته است.

کد مطلب 6926845

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    نظرات

    • فریدون IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
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      پاسخ
      فاشیست آینده را تیره و تار می بیند و برای فردایش روزی ذخیره میکند در جهان کشور های زیادی هستند که این جنایت کاران وطن فروش را راه دهند این ملت اوکراین است که باید فاشیست را در کشورش ریشه کن کند و روسیه کمک مردم اوکراین باشد نه دشمن

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