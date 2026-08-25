به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ روح الله اسماعیل زاده صبح سهشنبه در بازدید از بخش خطبهسرای شهرستان تالش از منطقه عشایری آنا بلاق با اشاره به ضرورت حضور میدانی مسئولان در مناطق عشایری اظهار کرد: هدف از این بازدید، بررسی مستقیم مشکلات و مطالبات عشایر و شناسایی نیازهای اساسی آنان در حوزههای مختلف بود.
وی با بیان اینکه بررسی مسائل مناطق عشایری بدون حضور در میدان و گفتگوی مستقیم با مردم امکانپذیر نیست، افزود: حضور میدانی مسئولان میتواند شناخت دقیقتری از شرایط زندگی، ظرفیتها و مشکلات موجود در مناطق عشایری ایجاد کند و زمینه برنامهریزی مناسب برای رفع این مشکلات را فراهم آورد.
رئیس سازمان بسیج عشایری سپاه قدس گیلان، وضعیت ایلراهها و دسترسی به مراتع را از مهمترین مطالبات عشایر منطقه آنا بلاق عنوان کرد و گفت: مشکلات موجود در مسیرهای دسترسی، یکی از دغدغههای اصلی عشایر منطقه است که نیازمند پیگیری و همکاری دستگاههای متولی است.
اسماعیلزاده با تأکید بر ضرورت حمایت از معیشت عشایر بیان کرد: سازمان بسیج عشایری تلاش میکند با پیگیری مطالبات اقتصادی، معیشتی و زیستمحیطی عشایر، نقش خود را در تسهیل امور و رفع مشکلات این قشر ایفا کند.
وی همچنین سازمان بسیج عشایری را حلقه واسط میان جامعه عشایری و دستگاههای اجرایی دانست و تصریح کرد: مسائل و مطالبات مطرحشده از سوی عشایر در این بازدید جمعبندی شده و برای پیگیری و اقدام لازم به دستگاههای مربوطه منتقل خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج عشایری سپاه قدس گیلان تصریح کرد: استمرار بازدیدهای میدانی و ارتباط مستقیم با عشایر میتواند در شناسایی دقیق مسائل و تسریع در روند پیگیری مطالبات آنان مؤثر باشد.
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