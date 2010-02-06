رویدادهای فرهنگی امروز

رونمایی سردر دانشگاه تربیت مدرس با حضور شهردار تهران

سردر دانشگاه تربیت مدرس که با مفاهیم علمی، فرهنگی و هنری ساخته شده با حضور شهردار تهران در دانشگاه تربیت مدرس رونمایی می شود.

بررسی کشمیر و هویت فرهنگی ایرانی در سفارت پاکستان

دکتر محمد بقایی ماکان نویسنده و پژوهشگر تاریخ و ادبیات ایران و شبه قاره در سالن اجتماعات سفارت پاکستان با حضور محمد بخش عباسی سفیرکبیر پاکستان در ایران و چند تن از دیپلمات‌های ایرانی و پاکستانی و نیز جمعی از دانشگاهیان به بررسی کشمیر و هویت فرهنگی ایرانی می پردازد.

برگزاری کنسرت گروه "بال وشان" در سوئد و بلژیک

کنسرت گروه موسیقی بال وشان به سرپرستی کیوان کیانیان از امروز در کشورهای سوئد و بلژیک آغاز شده و طی روزهای 18، 23 و 24 بهمن ماه نیز در شهرهای استکهلم، یوتوبوری و مالمو ادامه خواهد یافت.

رونمایی کتاب "رمزگان هستی" در نقش جهان

کتاب "رمزگان هستی" شامل مجموعه عکسهای گروهی دانشجویان رشته گرافیک دانشکده هنر و معماری است که با نگاهی نو و خلاقه به بیان ایده‌ها و ادراک خود از طبیعت پرداخته‌اند، در مرکز هنر پژوهی نقش جهان با حضور استادان مهیار خراباتی، جمشید حاتم، امید ابراهیم، پریناز گودرزی و میرعلیرضا دریابیگی رونمایی می‌شود.

آغاز ثبت‌نام اعزام زائران به عتبات

ثبت‌نام جدید برای اعزام به عتبات عالیات از امروز آغاز و تا 22 بهمن ادامه دارد؛ افراد می توانند در این دوره به صورت گروهی نیز ثبت نام کنند.



مجموعه "این روزها" رونمایی می‌شود

مجموعه 10 جلدی "این روز‌ها" با موضوع دستاورد‌های فرهنگی انقلاب اسلامی ایران و با عناوین ایران و جهان، مسجد و نماز، انتظار عاشورایی، کتاب و کتابخوانی، حوزه و دانشگاه، جهاد و شهادت، رسانه‌ها، ساده‌زیستی، زنان و اجتماع، مدرسه و آموزش به قلم گروهی از نویسندگان و محققان تدوین و تنظیم و به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که توسط موسسه فرهنگی سافیا منتشر شده رونمایی می‌شود.