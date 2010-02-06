بهره برداری از 49 طرح عمرانی و خدماتی در شهرستان دهگلان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی مفاخری ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان که در دهگلان برگزار گردید، اظهار داشت: در ایام دهه مبارک فجر 49 طرح مختلف عمرانی و خدماتی در شهرستان دهگلان به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: کار افتتاح و بهره برداری 49 طرح و پروژه عمرانی از روزهای اولیه دهه مبارک فجر آغاز و امروز نیز با حضور استاندار کردستان و اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان نیز چندین طرح و پروژه مختلف در مناطق شهری و روستایی این شهرستان افتتاح خواهند شد.

فرماندار شهرستان دهگلان با اشاره به افتتاح طرحها و پروژه های مختلف در ایام دهه فجر در این شهرستان بیان داشت: این تعداد پروژه در مناطق شهری و روستایی شهرستان دهگلان واقع شده و در حوزه های مختلفی از جمله آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، آبرسانی به روستاها و آسفالت راه روستایی قرار دارند.

مفاخری به میزان اعتبار هزینه شده برای بهره برداری از این پروژه ها اشاره نمود افزود: برای ساخت و راه اندازی این تعداد طرح اعتباری افزون بر 131 میلیارد و 659 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی و مصوبات استانی سفر هیئت دولت به استان کردستان هزینه شده است.

وی در ادامه به مهمترین پروژه های که در ایام دهه فجر در شهرستان دهگلان افتتاح خواهند شد اشاره نمود و خاطرنشان کرد: این طرح ها شامل چهار طرح گاز رسانی روستایی، چهار طرح آموزشی، چهار طرح عمران شهری و یک طرح در بخش بهداشت و درمان است.

فرماندار دهگلان در ادامه با اشاره به دیگر پروژه های قابل افتتاح در ایام دهه فجر گفت: 9 طرح در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی، 12 طرح در زمینه نهاد های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد، پنج طرح در عمران روستایی، سه طرح راه روستایی، چهار طرح راه شهری و سه طرح در حوزه ارتباطات و مخابرات است.

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان صبح امروز و به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر و با حضور کلیه مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان در شهرستان دهگلان برگزار گردید.