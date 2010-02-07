120 هزار هکتار از باغات کشور زیر کشت زیتون است

جهانگیر عرب در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: سطح زیر کشت باغات زیتون در کشور در سال 73 حدود چهار هزار هکتار بوده که هم اکنون این رقم 30 برابر شده است.

وی بیان کرد: بر اساس برنامه ریزی قبلی توسعه باغات زیتون در سطح کشور سالانه به طور متوسط 15 هزار هکتار بود که بر اساس دستور رئیس جمهور این میزان به 40 هزار هکتار افزایش می یابد .

عرب اظهار داشت: هم اکنون 33 هزار نفر به صورت مستقیم در باغات زیتون کشور مشغول بکار هستند و دو برابر این میزان نیز شغل غیر مستقیم ایجاد شده است .

وی همچنین یادآور شد: در سال گذشته در سطح کشور بالغ بر 65 هزار تن دانه زیتون از باغات زیتون برداشت شده است.

عرب اضافه کرد: 70 درصد این محصولات صرف تولید کنسرو شده و به همین دلیل مصرف سرانه کنسرو زیتون در کشور به حدود 500 گرم رسیده است .

وی سیاست توسعه باغات زیتون در سالهای آتی را تولید زیتون روغنی عنوان کرد و یادآور شد: سرانه مصرف روغن زیتون در جهان 500 گرم است در حالیکه این میزان در کشور تنها 130 گرم است.