به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بنام عصر سه‌شنبه در بازدید از نمایشگاه «توانمندی‌های بانوان» در فرهنگسرای الغدیر تبریز، بر ضرورت حمایت از بانوان تولیدکننده و فراهم کردن زمینه برای معرفی و عرضه محصولات آنان تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای حمایت از تولیدکنندگان خانگی اظهار کرد: ایجاد فضاهای مناسب برای عرضه محصولات بانوان دارای توانمندی‌های واقعی، می‌تواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیت‌های آنان به جامعه و حرکت در مسیر استقلال اقتصادی داشته باشد.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی افزود: شهرداری می‌تواند با اختصاص فضاهای مناسب برای عرضه محصولات بانوان، زمینه دیده‌شدن توانمندی‌های آنان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی این قشر را فراهم کند.

بنام با تأکید بر اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی بانوان گفت: هدف از برگزاری این رویدادها تنها فروش محصولات نیست، بلکه چنین نمایشگاه‌هایی فرصت مناسبی برای تقویت خودباوری، اعتمادبه‌نفس و افزایش کارآمدی بانوان فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: تقویت این ظرفیت‌ها در نهایت می‌تواند به ارتقای جایگاه اجتماعی بانوان و حضور مؤثرتر آنان در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی منجر شود.

مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی همچنین بر تداوم برگزاری نمایشگاه‌های بانوان تأکید کرد و گفت: لازم است شرایط برگزاری این رویدادها در مناطق پرتردد شهر نیز فراهم شود تا محصولات و توانمندی‌های بانوان در معرض دید شمار بیشتری از شهروندان قرار گیرد.

بنام خاطرنشان کرد: می‌توان از ظرفیت‌های شهرداری تبریز برای توانمندسازی نظام‌مند بانوان و تداوم تجربه‌های موفق در این زمینه استفاده کرد.