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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۱۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

وزارت امور خارجه باید برگزاری عمره را پیگیری کند

وزارت امور خارجه باید برگزاری عمره را پیگیری کند

یک مقام مسئول در سازمان حج و زیارت گفت: در وضعیت کنونی سازمان حج امکان پیگیری برگزاری عمره مفرده را ندارد و این موضوع باید توسط وزارت امور خارجه دنبال شود.

عبدالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تاکنون مذاکراتی از سوی سازمان حج با مسئولان عربستان برای برگزاری عمره مفرده انجام نشده و این امر منوط به مذاکرات وزارت امور خارجه است.

به دنبال برخوردهای صورت گرفته ماموران عربستان با زائران ایرانی نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت اعلام کرد که سفر عمره فعلا متوقف شده است.

مدیر کل روابط عمومی سازمان حج و زیارت تاکید کرد: شاید هنوز وقت مذاکره با مسئولان این کشور فرا نرسیده باشد و به طور حتم در زمان مناسب این کار انجام خواهد شد.

مسئولان سازمان حج چندی پیش اعلام کرده بودند که هیئتی برای مذاکره با عربستان به این کشور اعزام خواهد شد.

به گفته نصیری در حال حاضر یک میلیون و 700 هزار نفر در نوبت اعزام به تمتع هستند وهمچنین حدود سه میلیون نفر نیز در نوبت اعزام به عمره مفرده قرار دارند.

کد مطلب 1031914

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