آثار بخش مدعو و اساتید بیمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی طاهری، قائم مقام دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر گفت: کلیه آثار بخش غیر رقابتی جشنواره تجسمی فجر که شامل آثار هنرمندان مدعو و اساتید می‌شود ،همزمان با افتتاح بخش ویژه جشنواره بیمه شدند.

سرپرست شورای ارزیابی آثار در ادامه درباره چگونگی ارزش‌گذاری این آثار توضیح داد: کلیه آثار این بخش با توجه به مواردی همچون سابقه هنرمند، قیمت فعلی آثار او در بازارهای بین‌المللی و داخلی ، ارزش هنری اثر و استقبال کارهای هنرمند در نمایشگاه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی تصریح کرد: قیمت‌های این آثار برای بیمه ، همان قیمت واقعی آثار محسوب می‌شود و در برخی موارد با معیارهای فعلی قیمت‌گذاری این آثار تفاوت دارد.

دومین جشنواره هنرهای تجسمی فجر تا 12 اسفند در موزه هنرهای معاصر تهران، فرهنگسرای نیاوران و موسسه فرهنگی هنری صبا درحال برگزاری است.