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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۳۸

نیازهای امدادی کرمان تا حدود زیادی برطرف شده است

نیازهای امدادی کرمان تا حدود زیادی برطرف شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به حادثه خیز بودن این استان گفت: نیازهای امدادی کرمان تا حدود زیادی برطرف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، کاووس محمودی ظهر دوشنبه در مراسم کلنگ زنی پایگاه امدادی شمال استان کرمان در رفسنجان اظهار داشت: با توجه به پایگاه های امدادی در سطح استان، نیروی انسانی و تجهیزات موجود می توان گفت نیازهای امدادی استان تا حدود زیادی برطرف شده است.

وی با بیان اینکه پایگاه های امدادی در حال حاضر در شهرهای کرمان، بم و جیرفت مستقر است، بیان کرد: پایگاه امدادی جنوب شرق که در کرمان مستقر است در کشور نمونه است و تیم پروازی که داریم شاید در چهار استان موجود باشد.

محمودی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از هزار امدادگر مجهز و 36 هزار مترمربع سوله امدادی در استان کرمان موجود است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با اشاره به کلنگ زنی پایگاه امدادی شمال استان کرمان در رفسنجان، خاطرنشان کرد: با افتتاح این پایگاه در رفسنجان نیازهای امدادی شهرستانهای شمال استان برطرف می شود و این پایگاه خواهد توانست این نیازها را برطرف کند.

وی عنوان کرد: تمام تجهیزات امدادی، سوله های امداد، ست بالگرد، انبارهای امدادی و آنچه نیاز یک پایگاه امدادی است در این پایگاه پیش بینی شده است.

رئیس جمعیت هلال احمر رفسنجان نیز در این مراسم اظهار داشت: پایگاه امدادی شمال استان کرمان در رفسنجان و در زمینی به مساحت 14 هکتار احداث شده که برای ساخت آن یک میلیارد و 700 میلیون تومان اختصاص داده شده است.

عطاءالله فتحی نژاد با بیان اینکه این پایگاه قرار است تا سال 90 به بهره برداری برسد، عنوان کرد: با توجه به کمبودهایی که شهرستان رفسنجان از نظر فضای امدادی با آن مواجه بود امیدواریم با افتتاح این پایگاه این نیازها برطرف شود.

کد مطلب 1032165

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