منطقه 6 همچنان رکورددار بیشترین آلودگی صوتی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یوسف رشیدی با بیان این مطلب اظهار کرد: براساس اندازه گیریهای انجام شده توسط ایستگاه های سنجش آلودگی صوتی، بزرگراه های مدرس، چمران، رسالت آیت الله سعیدی، جاده قدیم کرج آلودگی صوتی بیش از حد استاندارد دارند.

وی ادامه داد: براساس نتایج به دست آمده در بزرگراه مدرس واقع در منطقه 7 تا فاصله تا نیم متری از خیابان، تراز صدا بالای 75 دسی بل ، بزرگراه چمران واقع در منطقه 6 تا فاصله 70 متری تراز صوتی بالای 70 دسی بل، بزرگراه رسالت در فاصله 100 متری تراز صدا بالای 70 دسی بل، بزرگراه سعیدی در منطقه 9 درفاصله 115 متری تراز صدای بالای 70 دسی بل، جاده قدیم کرج در فاصله 70 متری تراز صدا بالای 70 دسی بل و در بزگراره نواب در فاصله 80 متری تراز صدا معادل 70 دسی بل است.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: اندازه گیریهای انجام شده به صورت مستقیم توسط ایستگاه های سنجش آلودگی صوتی در شهر و در نواحی که در معرض آلودگی صوتی بیش از حد استاندارد قرار دارند صورت گرفته است.

وی افزود: پس از منطقه 6، مناطق 13،7،12،11،10 پر سرو صداترین مناطق شهر تهران هستند.

رشیدی خاطرنشان کرد: حد مجاز آلودگی صوتی برای مناطق مسکونی در روز 55 دسی بل و در شب 45 دسی بل است اما اکنون شهروندان در اکثر خیابانهای تهران آلودگی صوتی بسیار بالاتر از حد استاندارد را تحمل می کنند و بسیاری از مراکز آموزشی و درمانی در معرض آلودگی صوتی قرار دارند.

رشیدی با بیان اینکه هر صدایی که سبب برهم خوردن آرامش شهروندان شود آلودگی صوتی گفته می شود گفت: مهمترین منبع آلودگی صدا در تهران خودروها هستند که کاهش تردد خودروهای شخصی و افزایش سهم حمل و نقل عمومی می تواند تا حد قابل توجه ای از آلودگی صدا و هوا بکاهد.