به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل باشگاه پیام صبح دوشنبه در نشست خبری با اشاره به قدمت 42 ساله این باشگاه گفت: باشگاه پیام در طول دوره فعالیت خود سوابق روشن و درخشانی داشته و در عرصه های مختلف ورزشی فعالیت کرده است.

میرشفیعی که موسسه متبوعش در جاروجنجال و هیاهوی امروز ورزش کمتر نام و سروصدایی دارد، افزود: متاسفانه امروز در ورزش این باور وجود دارد که تنها باشگاهی فعال هستند که اخبارشان در رسانه‌ها منعکس می شود.

وی رسالت باشگاه پیام را توسعه و تعمیم ورزش و اشاعه فرهنگ در همه اقشار جامعه عنوان کرد و گفت: برای اینکه ورزش به لایه های زیرین جامعه وارد شود و همه مردم به ورزش روی بیاورد باید به ورزش همگانی توجه ویژه شود.

"توسعه ورزشی در بین آحاد جامعه یکی از رسالت‌های سازمان تربیت بدنی است"، میرشفیعی با طرح این موضوع افزود: مفتخریم که باشگاه پیام در این بخش گام‌های موثری برداشته و شرایطی را فراهم آورده که علاقمندان به ورزش می توانند در این باشگاه به فعالیت بپردازند.

میرشفیعی با تاکید بر اینکه در بسیاری از باشگاه‌ها توجه به ورزش همگانی فراموش شده است، افزود: از آنجائیکه فعالیت باشگاه‌ها در این عرصه مورد توجه رسانه‌ها نیست به همین خاطر آنها تمام توان خود را صرف ورزش قهرمانی و حرفه‌ای می کنند.

وی در ادامه از کارکردهای ورزش در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و آموزشی یاد کرد و افزود: ورزش همگانی پایه و دامنه ورزش است که در آن "قله" ورزش حرفه‌ای و قهرمانی است. باشگاه‌ها باید توجه داشته باشند که ورزش قهرمانی و همگانی مکمل هم هستند. به هر کدام از آنها که توجه بیشتری شود، طرف دیگر با کمبود و مشکل مواجه می شود.

مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی پیام در ادامه مدعی شد سالانه بیش از یک میلیون نفر در برنامه‌های ورزشی این موسسه شرکت می کنند که خانواده بزرگ وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز شامل آن می شود.

میرشفیعی با گلایه از این موضوع که در باشگاهها کمتر به مقوله فرهنگی پرداخته می شود، فعالیت‌های فرهنگی موسسه پیام را برشمرد که مهمترین آن مجالس انس با قرآن، نشست‌های فرهنگی با ورزشکاران و خانواده‌های آنها و... است.

وی همچنین اقدامات باشگاه پیام برای گرامیداشت ایام الله دهه فجر را تشریح کرد و گفت: در 19 رشته ورزشی مسابقاتی را طراحی و اجرا کرده‌ایم. در این مسابقات بیش از 2033 نفر به رقابت با هم پرداخته اند که از این تعداد 1376 نفر مرد و مابقی خانم‌ها بوده‌اند.

مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی پیام در ادامه از فعالیت های این موسسه در بخش ورزش بانوان یاد کرد و گفت: مدیران، سرپرستان، ورزشکاران و اعضای مجموعه پیام با جمعیتی قابل توجه در راهپیمایی روز 22 بهمن ماه شرکت خواهند کرد.

میرشفیعی همچنین از فعالیت باشگاه پیام در همه مقاطع سنی و در ورزش‌های مختلف یاد کرد و گفت: علاوه بر فعالیت در زمینه مدارس ورزشی، تیم‌های کارگری باشگاه در مسابقات مختلف شرکت کرده و عناوین شایسته‌ای را بدست آورده‌اند. همچنین باشگاه پیام یک پایگاه ویژه برای جانبازان علاقمند به ورزش است که می توانند فعالیت خود را در این باشگاه دنبال کنند.

وی که پیش از این به عنوان مدیرعامل باشگاه مقاومت در ورزش کشور فعالیت داشته است، در خصوص فعالیتهای موسسه پیام در زمینه ورزش قهرمانی گفت: در باشگاه ما هستند ورزشکارانی که در رشته های تنیس روی میز، کوهنوردی و... بصورت ملی فعالیت می کنند. در رشته فوتبال مدارس ما فعال هستند و در رده پایه تیمداری می کنیم. ما در 9 رشته ورزشی تیمداری می کنیم و تنها تیم ما که در لیگ برتر حضور دارد، تیم تنیس روی میز معلولان است.

مدیرعامل موسسه فرهنگی ورزشی پیام در خصوص احتمال فعالیت این باشگاه در بخش قهرمانی و حرفه‌ای گفت: در حال بررسی هستیم چگونه می توانیم با فرمول خصوصی سازی وارد ورزش قهرمانی شویم. اعتقاد داریم ظرفیت‌هایی داریم که می توانیم با استفاده و تقویت آنها در عرصه ورزشی قهرمانی نیز فعال شویم.

وی در خصوص فعالیت موسسه پیام در شهرستانها گفت: باشگاه‌های که با این عنوان در شهرستانها فعالیت می کنند زیر نظر موسسه پیام هستند اما باشگاه پیام خراسان زیر مجموعه استانداری خراسان رضوی و اداره کل تربیت بدنی این استان است.