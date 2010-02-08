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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۴:۵۰

وزیر بهداشت:

بیمارستان فارابی به قطب علمی چشم پزشکی تبدیل می شود

بیمارستان فارابی به قطب علمی چشم پزشکی تبدیل می شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به توانمندی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات در بیمارستان فارابی از پیگیری تبدیل این بیمارستان به قطب علمی چشم پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی روز دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز سلول های بنیادی و پژوهشکده علوم بینایی در بیمارستان فارابی افزود: این بیمارستان با توجه به توانایی بالایی که در حوزه های مختلف دارد می تواند به یکی از بهترین قطب های علمی دنیا در حوزه چشم پزشکی بدل شود.

وزیر بهداشت با گرامیداشت یاد و خاطره انقلاب اسلامی از تلاش محققان ایرانی در حوزه های علمی به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب نام برد و گفت: آنچه در انقلاب بدست آورده ایم "خودباوری" و "ما می توانیم" بوده است و شاهد چهره های مختلفی از آن هستیم.

وحیددستجردی به توانمندی بیمارستان فارابی در انجام هرگونه عمل جراحی و هر نوع درمانی در حوزه چشم پزشکی اشاره و خاطرنشان کرد: این بیمارستان بهترین خدمات را ارائه می دهد و می تواند علاوه بر بیماران ایرانی وارد حوزه توریست درمانی شود.

کد مطلب 1032312

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