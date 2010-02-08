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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۷:۲۸

قبل از عید نوروز؛

تونل تنگ زاغ و اسکله حقانی به بهره برداری می رسد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان گفت: با مساعدتها و قولهای وزیر راه تونل تنگ زاغ و اسکله شهیدحقانی قبل از تعطیلات نوروزی جهت رفاه حال مهمانان نوروزی آماده بهره برداری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی‌تختی ظهر دوشنبه در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌ های راه و ترابری این استان که با حضور وزیر انجام شد با اشاره به بازدید هوایی که به وسیله بالگرد به اتفاق وزیر از مسیر سیرجان - بندرعباس افزود: قطعات مختلف جاده سیرجان بندرعباس و نقطه کور آن یعنی تونل تنگ‌ زاغ که در دو طرف راه‌ های منتهی به آن بار ترافیک سنگین و فشرده‌ای مواجه می ‌شود از نزدیک بازدید شد.

وی اظهار داشت: با قول مساعد وزیر راه و ترابری در راستای تامین اعتبارات این تونل تا قبل از شروع تعطیلات نوروزی زیر بار ترافیک می رود.

استاندار هرمزگان بیان کرد: ساخت و ایجاد محور سیرجان ـ بندرعباس یکی از معضلاتی بود که سال‌های متمادی راکد بود و این مسیر با همت و جدیت مسئولان در حال بهره ‌برداری است که این امر در نوع خود برای استان و در بعد کلان تر بسیار حیاتی است.

وی با اشاره به نقش هرمزگان در صادرات و واردات و ترانزیت کالا افزود: پیگیری و جدیتی که در اتمام این پروژه دیده می شود مدیون تلاشهای مدیران عالی کشور و جدیت استانداران قبلی هرمزگان وپیگیری های دلسوزانه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اظهار امیدواری کرد که با تکمیل بزرگراه 300 کیلومتری بندرعباس- سیرجان تردد مطمئن و روان دراین محور حیاتی و مهم میسر شود.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: باتوجه به تاکیدات و توجه ویژه وزیر راه وترابری و نیاز استان، اسکله شهید حقانی نیز تا نوروز تکمیل شده و برای پذیرایی از میهمانان ویژه این ایام آماده می شود.

کد مطلب 1032436

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