تونل تنگ زاغ و اسکله حقانی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین هاشمی‌تختی ظهر دوشنبه در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌ های راه و ترابری این استان که با حضور وزیر انجام شد با اشاره به بازدید هوایی که به وسیله بالگرد به اتفاق وزیر از مسیر سیرجان - بندرعباس افزود: قطعات مختلف جاده سیرجان بندرعباس و نقطه کور آن یعنی تونل تنگ‌ زاغ که در دو طرف راه‌ های منتهی به آن بار ترافیک سنگین و فشرده‌ای مواجه می ‌شود از نزدیک بازدید شد.

وی اظهار داشت: با قول مساعد وزیر راه و ترابری در راستای تامین اعتبارات این تونل تا قبل از شروع تعطیلات نوروزی زیر بار ترافیک می رود.

استاندار هرمزگان بیان کرد: ساخت و ایجاد محور سیرجان ـ بندرعباس یکی از معضلاتی بود که سال‌های متمادی راکد بود و این مسیر با همت و جدیت مسئولان در حال بهره ‌برداری است که این امر در نوع خود برای استان و در بعد کلان تر بسیار حیاتی است.

وی با اشاره به نقش هرمزگان در صادرات و واردات و ترانزیت کالا افزود: پیگیری و جدیتی که در اتمام این پروژه دیده می شود مدیون تلاشهای مدیران عالی کشور و جدیت استانداران قبلی هرمزگان وپیگیری های دلسوزانه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اظهار امیدواری کرد که با تکمیل بزرگراه 300 کیلومتری بندرعباس- سیرجان تردد مطمئن و روان دراین محور حیاتی و مهم میسر شود.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: باتوجه به تاکیدات و توجه ویژه وزیر راه وترابری و نیاز استان، اسکله شهید حقانی نیز تا نوروز تکمیل شده و برای پذیرایی از میهمانان ویژه این ایام آماده می شود.