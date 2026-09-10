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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

۶.۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در قصرشیرین کشف شد

۶.۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در قصرشیرین کشف شد

کرمانشاه - فرمانده انتظامی قصرشیرین از اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و کشف محموله‌ای به ارزش ۶.۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام کسنانی، فرمانده انتظامی قصرشیرین، از اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح موفق به کشف انواع کالای قاچاق شدند.

وی افزود: در این عملیات ۲۰ جفت کفش، ۲۹ عدد چراغ خورشیدی، ۶۵ عدد سرویس آشپزخانه و ۲ طاقه پارچه ۵۰ متری کشف شد.

فرمانده انتظامی قصرشیرین ادامه داد: یک دستگاه خردکن و تعدادی لوازم ظرفشویی نیز از دیگر اقلام کشف‌شده در این محموله قاچاق بوده است.

کسنانی با اشاره به برآورد ارزش کالاهای کشف‌شده گفت: کارشناسان ارزش محموله‌های قاچاق کشف‌شده را ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرده‌اند.

وی همچنین از دستگیری پنج نفر در جریان اجرای این طرح خبر داد و تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6943069

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