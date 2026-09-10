۶.۵ میلیارد ریال کالای قاچاق در قصرشیرین کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام کسنانی، فرمانده انتظامی قصرشیرین، از اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح موفق به کشف انواع کالای قاچاق شدند.

وی افزود: در این عملیات ۲۰ جفت کفش، ۲۹ عدد چراغ خورشیدی، ۶۵ عدد سرویس آشپزخانه و ۲ طاقه پارچه ۵۰ متری کشف شد.

فرمانده انتظامی قصرشیرین ادامه داد: یک دستگاه خردکن و تعدادی لوازم ظرفشویی نیز از دیگر اقلام کشف‌شده در این محموله قاچاق بوده است.

کسنانی با اشاره به برآورد ارزش کالاهای کشف‌شده گفت: کارشناسان ارزش محموله‌های قاچاق کشف‌شده را ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرده‌اند.

وی همچنین از دستگیری پنج نفر در جریان اجرای این طرح خبر داد و تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.