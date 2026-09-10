۱۶۰ گروه در جشنواره تئاتر خیابانی رضوی آثار خود را ارسال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشید فلاح لازاری در آیین اختتامیه جشنواره تئاتر خیابانی رضوی در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: تئاتر خیابانی رضوی از اینجا آغاز شد و امروز با حضور مسئولان و هنرمندان به اختتام میرسد.
وی افزود: در این جشنواره ۱۶۰ گروه تئاتر خیابانی آثار خود را ارسال کردند و تصور کنید ۱۶۰ گروه به نام امام رضا(ع) یک اثر تولید، فیلمبرداری و به دبیرخانه جشنواره ارسال کردهاند.
رئیس هیأت امنای بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) با اشاره به محدودیتهای موجود برای دعوت از همه گروهها، گفت: بضاعت جشنواره به گونهای نبود که امکان دعوت از همه گروهها وجود داشته باشد و در نهایت ۱۰ گروه در جشنواره حضور پیدا کردند.
فلاح لاله زاری با تقدیر از اقدامات انجامشده برای برگزاری این جشنواره، بیان کرد: آقای درخشان با وجود محدودیتهای مالی، در برگزاری این جشنواره شاهکار کردند و کار بسیار خوبی انجام شد.
وی همچنین از برگزاری دومین کنگره بینالمللی حضرت بیبی حکیمه(س) خبر داد و گفت: ریاست شورای سیاستگذاری این کنگره را آقای دکتر ضیا هاشمی پذیرفتهاند.
رئیس هیأت امنای بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) ادامه داد: تاکنون هفت تا هشت جلسه در حضور استاندار و دو تا سه جلسه نیز در محضر نماینده ولی فقیه در استان درباره برگزاری این کنگره برگزار شده است.
فلاح لاله زاری با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری نشستهای علمی پیش از کنگره، اظهار کرد: از چهار پیشکنگره یا نشست علمی که برای این رویداد طراحی شده، نخستین نشست علمی در دانشگاه علوم اجتماعی تهران برگزار شد.
وی افزود: نشست علمی مشهد نیز در ماه جاری برگزار خواهد شد و امیدواریم تا پایان سال، اصل کنگره بینالمللی حضرت بیبی حکیمه(س) در استان کهگیلویه و بویراحمد برگزار شود.
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