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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۵

مرحله سوم نصب عرشه پل «عبدالرحمان صوفی» انجام شد

مرحله سوم نصب عرشه پل «عبدالرحمان صوفی» انجام شد

عملیات نصب عرشه فولادی پل دسترسی بزرگراه شهید آوینی به بزرگراه تهران–ورامین (پروژه عبدالرحمان صوفی) با موفقیت به مرحله سوم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اجرای عملیات عمرانی و انسداد موقت مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید آوینی در بامداد پنج شنبه ۱۹ شهریورماه، مرحله سوم نصب عرشه فولادی پل پروژه عمرانی عبدالرحمان صوفی با موفقیت به پایان رسید.

نصب سایر قطعات عرشه این پل در شب‌های آتی ادامه خواهد داشت.

عملیات اجرایی پروژه دسترسی از شرق بزرگراه شهید آوینی به جنوب بزرگراه تهران–ورامین موسوم به پل عبدالرحمان صوفی، از اسفندماه ۱۴۰۴ در منطقه ۲۰ آغاز شده است.

این پروژه با هدف تأمین دسترسی مستقیم از شرق بزرگراه شهید آوینی به جنوب بزرگراه تهران–ورامین، ساماندهی دسترسی‌های کندروی این بزرگراه، کاهش مسیر تردد شهروندان و کاهش بار ترافیکی مسیر شمال به جنوب جاده تهران–ورامین و میدان معلم اجرا می‌شود.

این دسترسی به طول تقریبی ۵۲۸ متر شامل یک دستگاه پل با عرشه فولادی به طول ۱۱۶ متر و عرض ۱۰ متر است که ۲ خط عبوری و یک پیاده‌رو را پوشش می‌دهد.

عرشه فولادی پل از ۳۰ قطعه تشکیل شده و مجموع وزن آن ۳۵۰ تن است. همچنین غیرهمسطح‌سازی مسیر شمال به جنوب بزرگراه تهران–ورامین در تقاطع سه‌راهی تقی‌آباد نیز در ادامه این پروژه اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 6943064

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